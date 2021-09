Katastrofa samolotu w rosyjskiej tajdze. Ujawniono wstrząsające nagranie [WIDEO]

W lesie na Syberii w rejonie Irkucka doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego L-410. Wskutek wypadku zginęły cztery osoby, kilkanaście zostało rannych. Do sieci trafiło nagranie ukazujące miejsce katastrofy.

Do tego wypadku doszło w sobotę wieczorem. Samolotem podróżowało łącznie 16 osób – 14 pasażerów i dwóch członków załogi.



Samolot L-410 leciał z Irkucka i spadł 4 kilometry od wsi Kazachinkoye, dokąd zmierzał – podał rosyjski komitet śledczy.



Jako wstępną wersję przyczyny awaryjnego lądowania maszyny podczas zejścia na drugi krąg przyjęto błąd załogi w warunkach mgły lub awarię silnika.



Według wstępnych raportów 11 osób utkwiło wewnątrz maszyny, a pięciu rannym udało się wydostać na zewnątrz. Potwierdzono śmierć czterech osób.

4 dead, 3 gravely injured in L-410 regional aviation plane crash in a remote area of Irkutsk region, NW off the northern tip of lake Baikal. 14 passengers, 2 crew were on board. The plane crashed into a hill as it attempted 2nd landing. Today is the day of mourning in the region pic.twitter.com/w2j1iWj1Y5