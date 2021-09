Buda o słowach Suskiego: Nikt nie chce walczyć, a tym bardziej z UE

Nikt nie chce walczyć w dzisiejszych czasach, tym bardziej z Unią Europejską – stwierdził Waldemar Buda. Odniósł się w ten sposób do słów posła Marka Suskiego, który powiedział, że powinniśmy „walczyć z brukselskim okupantem”.

– To taka przenośnia, myślę. W sposób obrazowy pokazuje, że nie wszystko się w UE podoba i każdy może mieć prawo do takiego zdania. Nikt nie chce walczyć w dzisiejszych czasach, a tym bardziej z Unią Europejską – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej.



– Marek Suski jako doświadczony polityk może sobie na takie słowa pozwolić – stwierdził Buda. – Nie traktujmy UE jako jakiegoś bożka – ocenił.



Polityk nawiązał także do słów marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego twierdzącego, że „Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. Jeśli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań”.

źródło: tvn24

– powiedział.– Mamy mnóstwo narzędzi do tego, aby z Komisją Europejską czy z Unią Europejską postępować ostrzej – podsumował Waldemar Buda.