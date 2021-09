Al-Kaida opublikowała nagranie. Uznawany za zmarłego przywódca mówi o WTC

Al-Kaida znów próbuje zszokować świat. W 20. rocznicę zamachów na World Trade Center organizacja opublikowała nagranie, w którym pojawia się następca Osamy bin-Ladena Ajman al-Zawahiri. To o tyle zaskakujące, że od blisko roku krążyły pogłoski o jego śmierci.

Jak donosi amerykańska organizacja pozarządowa SITE Intelligence Group, 11 września do internetu trafiło wideo, w którym występuje przywódca terrorystów. Nagranie zatytułowane „Jerozolima nie będzie zjudaizowana” zostało opublikowane przez propagandowe ramię Al-Kaidy – As Sahab Media.





Wątpliwa śmierć przywódcy al-Kaidy

#wieszwiecej Polub nas

Al-Zawahiri w miejsce bin Ladena. Spisek?

źródło: nypost.com

Przywódca terrorystów. Pogłoski mówiły, że zmarł z przyczyn naturalnych. Co ciekawe, na nagraniu mówi m.in. o wycofaniu wojsk USA z Afganistanu i wspomina o nalocie na rosyjską bazę wojskową przez syryjskich sprzymierzeńców grupy, który miał miejsce 1 stycznia tego roku – już po informacjach o śmierci al-Zawahiriego.Eksperci zauważają, że mówiąc o opuszczeniu Afganistanu przez Amerykanów terrorysta nie mówi nic o przejęciu władzy przez talibów – co budzi wątpliwości co do tego, czy nagranie nie zostało przygotowane przed ewentualną śmiercią.– Jak dotąd agencje wywiadowcze nie przedstawiły żadnych dowodów, że Zawahiri nie żyje – ocenia Rita Katz, dyrektor SITE, cytowana przez New York Post. Jej zdaniem Al-Kaida postrzega rocznicę najbardziej śmiercionośnego ataku na amerykańskiej ziemi jako „pozytywne” wydarzenie.Ayman al-Zawahiri został przywódcą terrorystów po tym, jak żołnierze Navy Seals zlikwidowali Osamę bin Ladena w Pakistanie w 2011 roku. Krótko po tym pojawiły się przypuszczenia, że Amerykanie dokonali tego dzięki współpracy z egipską frakcją Al-Kaidy, kierowaną wówczas właśnie przez al-Zawahiriego, który wykorzystał okazję do przejęcia władzy.