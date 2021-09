Ksiądz pobity na plebanii w Dmeninie

Ksiądz katolicki został pobity przez trzech mężczyzn na plebanii parafii św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Dmeninie pod Radomskiem.

O sprawie informuje „Gazeta Radomszczańska”. Do incydentu doszło w sobotę wieczorem.



Gazeta podaje, że duchowny usłyszał, iż ktoś dobija się do drzwi plebanii. Kiedy otworzył, trzech nieznanych mu mężczyzn rzuciło się na niego i pobiło go.



Ksiądz ma ślady pobicia na twarzy; agresorzy zniszczyli mu też okulary. Poszkodowany złożył już w tej sprawie zawiadomienie na policji. Ksiądz nie wie, jaki był powód napaści.