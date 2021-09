Brytyjski poseł: Wielka Brytania powinna zaangażować się w Inicjatywę Trójmorza

Wielka Brytania może i powinna zaangażować się w Inicjatywę Trójmorza, gdyż byłoby obustronnie korzystne - uważa brytyjski poseł do Izby Gmin Daniel Kawczynski. Zapowiada, że będzie zabiegał o to, by Wielka Brytania uzyskała w niej status specjalnego obserwatora.

Kawczynski, jedyny brytyjski deputowany polskiego pochodzenia, opublikował raport „Inicjatywa Trójmorza i możliwości dla globalnej Brytanii”, w którym wskazuje na korzyści wynikające z zaangażowania się w tę platformę współpracy z 12 krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Raport powstał m.in. w oparciu o rozmowy przeprowadzone przez niego z ambasadorami wszystkich tych 12 państw.



Zwrócił on uwagę na to, że we współpracę z Inicjatywą Trójmorza są już zaangażowane Stany Zjednoczone, które mają status obserwatora, a wraz z Niemcami i Komisją Europejską także oficjalnego partnera. Podkreślił też, że polityczne i gospodarcze wsparcie państw zachodnich jest sposobem na powstrzymanie chińskich i rosyjskich wpływów w regionie.



Kawczynski uważa, że również Wielka Brytania powinna się aktywnie zaangażować, zwłaszcza, że po wyjściu z Unii Europejskiej aktywnie szuka nowych platform współpracy międzynarodowej.





Współpraca z krajami Trójmorza leży w interesie Wielkiej Brytanii

„Inicjatywa Trójmorza konsoliduje i podkreśla sukcesy regionu w ciągu ostatnich 30 lat, a co najważniejsze, pokazuje możliwości do dalszego rozwoju i zaangażowania. W strategicznym interesie Wielkiej Brytanii leży intensyfikacja relacji z Inicjatywą Trójmorza i rozważenie inwestycji w projekty w ramach tej platformy, które przyczyniają się do geopolitycznej i gospodarczej stabilności sojuszu zachodniego” - napisał w konkluzjach.

– Ten raport jest początkiem intensywnej kampanii informowania brytyjskich posłów o Inicjatywie Trójmorza i lobbowania na rzecz zaangażowania się Wielkiej Brytanii w tę platformę. Po wyjściu z UE jesteśmy podekscytowani wejściem do CPTPP (Wszechstronnego i Postępowego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego), będziemy bardziej zaangażowani w Commonwealth, w stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale ta część Europy jest dla nas absolutnie kluczowa. Jako jedyny poseł polskiego pochodzenia chcę zrobić wszystko, co możliwe, żeby zapewnić, iż premier i pozostali posłowie będą tyle samo uwagi poświęcać Inicjatywie Trójmorza – mówi Kawczynski.





USA wzorem do naśladowania

Przyznaje, że jest pod wrażeniem stopnia zaangażowania Stanów Zjednoczonych i uważa, że Wielka Brytania powinna pójść tą samą drogą.– Cieszę się, że minister spraw zagranicznych Dominic Raab uczestniczył ostatnio w szczycie Inicjatywy Trójmorza w Sofii, ale chcę to rozszerzyć, aby Wielka Brytania miała status specjalnego obserwatora – deklaruje Kawczynski.Podkreśla, że współpraca z krajami Trójmorza jest także w żywotnym interesie Brytyjczyków, bo jak pokazuje historia, nie będzie pokoju i bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, jeśli nie będzie pokoju i bezpieczeństwa w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zatem Londynowi zależy na tym, by ten region był silny gospodarczo i niezależny od Rosji.

Wskazuje, że realizowane przez kraje Inicjatywy Trójmorza projekty służą uniezależnianiu się energetycznemu, a w efekcie politycznemu od Rosji, czyli robią one zupełnie przeciwną rzecz niż Niemcy, które poprzez Nord Stream 2 dają jej dodatkowy instrument nacisku.



Jeśli chodzi o potencjalne sposoby brytyjskiego zaangażowania się w projekty realizowane w ramach Inicjatywy Trójmorza, Kawczynski wymienia przede wszystkim sprawy energetyczne. Wskazuje, że Wielka Brytania ma świetnie rozwinięty sektor naftowo-gazowy i może pomóc w rozbudowie infrastruktury, ale także jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie zielonych technologii.





Energetyka powinna być priorytetem

źródło: pap

Tu Polska potrzebuje pomocy w transformacji energetycznej, bo znajduje się pod coraz większą presją z powodu węgla. Dodaje do tego infrastrukturę cyfrową oraz usługi finansowe.Zapytany o to, czy nie obawia się, że zaangażowanie Wielkiej Brytanii w Inicjatywę Trójmorza nie oznacza powstania dodatkowego pola konfliktu w relacjach z Chinami i Rosją, Kawczyński mówi, iż kraje zachodnie powinny bardziej asertywnie reagować na destabilizujące zachowania.– To zdecydowane podejście Margaret Thatcher i Ronalda Reagana przyczyniło się do upadku komunizmu, a nie odprężenie które forsowali Jimmy Carter czy Gerald Ford. Obawiam się, że stajemy wobec podobnych wyborów w stosunku do Chin. Kraje demokratyczne muszą współpracować, aby spróbować zapobiec szybkiemu wzrostowi chińskich wpływów w świecie. Chcemy współpracować z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, tak aby w znaczne większym stopniu postrzegały nas jako partnerów strategicznych, bo alternatywą będą Chiny - podkreśla Kawczynski.