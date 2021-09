Sebastian Kaleta: Z tego wynikają działania KE wobec Polski

Działania KE to są tylko intencje polityczne wynikające z tego, że Polska jest aktualnie największym państwem w UE, która prowadzi politykę zbieżną z koncepcją Unii jako konfederacji państw szanującej suwerenność każdego państwa – ocenił w programie „#Jedziemy” wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Kaleta zaznaczał, że od kilkudziesięciu lat „jest wola TSUE, by wyinterpretować swoją mocą to, że to ten trybunał w ostateczności będzie decydował, co jest nad czym” – prawo unijne, czy prawo krajowe państwa członkowskiego.



– I w związku z tym, że TSUE miałby decydować ostatecznie, to siłą rzeczy przesądza, że to interpretacja unijna wygrywa nad krajową – mówił.



Kaleta dodawał przy tym, że przez te ostatnie lata sądy konstytucyjne wielu państw członkowskich w kluczowych momentach spornych z instytucjami UE wskazywały, że to krajowa konstytucja decyduje o interpretacji traktatów „w takim zakresie, w jakim kompetencje zostały przekazane UE”.

Jak mówił Kaleta, w sprawie, która dotyczy Polski, „mamy z takim sporem do czynienia”. – W 2009 roku niemiecki trybunał stwierdził, że sprawa organizacji sądownictwa nie jest kompetencją UE i pozostaje wyłączną kompetencją niemiecką. Z kolei w tym roku rumuński TK zakwestionował konkretne orzeczenie TSUE wskazując, że TSUE przekroczył swoje kompetencje – przypominał Kaleta.



Odnosząc się do działań Komisji Europejskiej wiceminister sprawiedliwości mówił, że „to nie jest atak o rządy prawa, bo w sferze prawnej my mamy rację, bo dowodzimy zarówno analogiami jak i orzecznictwem różnych sądów”.



– To pokazuje, że to są tylko intencje polityczne wynikające z tego, że Polska jest aktualnie największym państwem w UE, która prowadzi politykę zbieżną z koncepcją Unii jako konfederacji państw szanującej suwerenność każdego państwa – mówił.

źródło: TVP Info

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji Trybunału. Ten 14 lipca zobowiązał nasz kraj do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, powołanej do prowadzenia postępowań o charakterze dyscyplinarnym m.in. wobec sędziów.KE rozpoczęła też wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE z 15 lipca, stwierdzającego, że polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym.