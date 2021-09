TSUE uśmierca pakiet paliwowy, który mógł przynosić Polsce miliardy

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że przepisy, które wymagają zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia na terytorium Polski, są niezgodne z dyrektywą VAT – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zdaniem dziennika to podważa kluczowy element obowiązującego od sierpnia 2016 r. pakietu paliwowego. Mógł on przynosić budżetowi dodatkowe 2,4 mld zł rocznie.



Gazeta podaje, że chodzi o art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, który nakazuje przedsiębiorcom sprowadzającym m.in. paliwa silnikowe z innego kraju Unii Europejskiej zapłacić podatek już w ciągu pięciu dni od ich wprowadzenia na terytorium Polski.



„Podatek zapłacony w ten sposób pomniejsza potem należny VAT. Zdaniem unijnego trybunału na podstawie tych regulacji polski fiskus żąda zapłaty podatku jeszcze przed datą jego wymagalności, a to jest niezgodne z unijną dyrektywą VAT. Przepis będzie więc musiał być zmieniony” – czytamy.



„Pozostaje nadzieja, że resort finansów zaproponuje w to miejsce rozwiązanie skuteczne, ale zgodne z unijnymi przepisami” – apeluje, Leszek Wiwała, prezes i dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.