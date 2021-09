Afgańscy piloci nie wesprą talibów. Zostawili samoloty i ewakuowali się do ZEA

Afgańscy piloci i inny personel szkolony przez USA, którzy uciekli do Uzbekistanu i byli tam przetrzymywani w obozie przez około miesiąc, zaczęli w niedzielę opuszczać ten kraj. Według niepotwierdzonych informacji odlecieli oni do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W Uzbekistanie podano, że w ramach porozumienia z USA afgańscy piloci i ich rodziny zostaną przetransportowani do amerykańskiej bazy wojskowej w Dausze. Choć talibowie nalegali na powrót przeszkolonych pilotów do kraju, twierdząc, że nie będą oni podlegali żadnym represjom, piloci się nie zgodzili.



Agencja Reutera informowała wcześniej o napięciach w uzbeckim obozie, gdyż afgańscy piloci obawiali się, że zostaną odesłani do Afganistanu, gdzie talibowie ich zabiją.



Na razie nie wiadomo, co będzie dalej z 46 samolotami i śmigłowcami afgańskich sił zbrojnych, którymi piloci wylądowali wcześniej w Uzbekistanie.