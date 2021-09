Nowy sondaż partyjny dla TVN. Zmiana poparcia dla PiS

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę, zdecydowanie wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które notuje wzrost poparcia – wynika z nowego sondażu Kantar dla TVN.

Nowy sondaż do Sejmu

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvn24

Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się Zjednoczona Prawica (PiS i Solidarna Polska), którąJest to wynik o jeden punkt procentowy wyższy w porównaniu do sondażu dla tego medium z lipca.Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, którą wskazało 24 proc. ankietowanych. Tow porównaniu do lipcowego sondażu.14 proc. respondentów wybrało Polskę 2050 Szymona Hołowni. To wynik o jeden punkt procentowy niższy niż w poprzednim sondażu partyjnym.Na Konfederację Wolność i Niepodległość zagłosowałoby 8 proc. badanych. To o punkt procentowy więcej niż w poprzednim sondażu. Z kolei, spadło o 2 punkty procentowe.3 proc. odpowiadających wskazało, że zagłosowałoby na Koalicję Polską – Polskie Stronnictwo Ludowe. Kukiz'15 uzyskał 1 proc. To takie same wyniki jak w poprzedniej sondzie.Porozumienie Jarosława Gowina uzyskało w najnowszej sondzie wynik 0 proc. W sierpniu ugrupowanie byłego wicepremiera opuściło Zjednoczoną Prawicę.15 proc. ankietowanych nie wie lub nie chciało wskazać, na kogo by zagłosowało (to o dwa punkty procentowe więcej niż w lipcu).Badanie zostało zrealizowane w formie telefonicznej na próbie 1002 osób powyżej 18. roku życia.