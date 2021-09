Pogorszenie pogody. Możliwe burze z gradem [PROGNOZA]

Jak informuje IMGW, Europa północna, wschodnia i zachodnia znajduje się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Północno-wschodnia część kraju znajduje się w zasięgu zatoki niżu znad Finlandii, pozostała jest we wspomnianym obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Na krańcach południowo-wschodnich utrzymuje się strefa frontu okluzji. Do wybrzeża zaczyna docierać front chłodny.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, głównie jednak we wschodniej połowie i na wybrzeżu. Na południu i południowym wschodzie burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm.



Od 18, 19 st. na północy do 23 na południu i 24 st. na Opolszczyźnie. W rejonach podgórskich Karpat od 17 do 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.



W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, wschodzie i południu okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na Pogórzu Karpackim i Podkarpaciu początkowo możliwe burze. Z upływem nocy opady i burze będą zanikały.



Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Od 8, 9 st. na północy do 13 na południu i 14 na wybrzeżu. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.



We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, wschodzie i południu kraju okresami duże, z przelotnym deszczem. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Od 18, 19 st. na północy i w dolinach karpackich do 21 w centrum kraju i 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, zmienny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 11 st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północno-zachodniego.