US Open. Triumf Miedwiediewa, Djokovic bez Kalendarzowego Wielkiego Szlema

Daniił Miedwiediew pokonał Serba Novaka Djokovica 6:4, 6:4, 6:4 w finale tenisowego US Open. Rosjanin wywalczył pierwszy tytuł wielkoszlemowy i sprawił, że lider światowego rankingu nie zdobył tzw. Kalendarzowego Wielkiego Szlema.

Miedwiediew w finale zawodów tej rangi wystąpił po trzeci. Dwa lata temu przegrał w Nowym Jorku po pięciu setach z Hiszpanem Rafaelem Nadalem, a w lutym w Australian Open pokonał go Djokovic. Teraz w drodze po tytuł będący drugą rakietą świata 25-letni Rosjanin stracił zaledwie seta.



Serb w tym sezonie cieszył się z sukcesu nie tylko w Melbourne, ale również we French Open i Wimbledonie. Za sprawą niedzielnej porażki nie został jednak trzecim zawodnikiem w historii, który może pochwalić się zwycięstwem we wszystkich czterech odsłonach Wielkiego Szlema w jednym sezonie. Ostatnio udało się to Australijczykowi Rodowi Laverowi w 1969 r.



W tym roku 34-letni gracz z Belgradu mierzył również w tzw. Złotego Szlema, na którego poza wszystkimi czterema turniejami najwyższej rangi w sezonie składa się także złoty medal olimpijski. W Tokio jednak odpadł w półfinale.

. Gdyby mu się go udało zdobyć, to wyprzedziłby pod tym względem Nadala oraz Szwajcara Rogera Federera i zostałby samodzielnym rekordzistą wszech czasów w męskim singlu.