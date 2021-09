Śmigłowiec rozbił się w Alpach. Są ofiary

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w katastrofie śmigłowca ratunkowego, który w niedzielę rozbił się we francuskich Alpach, na południe od Grenoble – poinformował minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.

Do wypadku doszło w niedzielę po południu podczas akcji ratunkowej. Maszyna, na pokładzie której znajdowało się pięć osób, runęła na ziemię i według relacji świadków stanęła w płomieniach.



Na miejscu zginął mechanik. Pozostali członkowie załogi - pilot, lekarz i dwaj żandarmi - odnieśli obrażenia i przewieziono ich do szpitala w Grenoble. Stan jednego z rannych jest ciężki.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

