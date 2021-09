Co leży u podstaw blokady środków? – To czysta polityka i próba dokonania szantażu. Chodzi w nim o to, aby Mateusz Morawiecki ugiął się i wycofał pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, a sam Trybunał, aby nie orzekał ws. wyższości konstytucji nad prawem unijnym – powiedział na antenie TVP Info w programie „Strefa Starcia” Jacek Saryusz-Wolski.

