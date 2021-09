Balcerowicz gratuluje Łodzi udanej transformacji. „To naplucie w twarz”

Chciałbym pogratulować twórcom sukcesu Łodzi, udanej transformacji miasta po 89 roku – powiedział prof. Leszek Balcerowicz b. minister finansów. Poseł PiS Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, że ekonomista był w rządzie, kiedy w Łodzi padały zakłady pracy i szalało bezrobocie.

Były wicepremier i minister finansów, m.in. w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, na początku lat 90. ub. wieku był autorem tzw. planu Balcerowicza, który wiązał się z trudną transformacją gospodarczą towarzyszącą powrotowi naszego kraju z komunizmu do rodziny państw suwerennych.





Balcerowicz: To nie ja odpowiadałem za bezrobocie w Łodzi

Gratulacje dla twórców udanej – zdaniem ekonomisty – transformacji Łodzi po 1989 roku Leszek Balcerowicz złożył podczas debaty na Igrzyskach Wolności w Łodzi. Dyskusja dotyczyła raportu napisanego przez łodzianina pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego Arkadiusza Sieronia.Balcerowicz nawiązał do tytułu publikacji – „Łódź: Udana transformacja miasta po 1989 roku?”.– Jeżeli kogoś obraża słowo udana, może powiedziałby dlaczego? Dlatego, że w Polsce święcimy tylko klęski? Dlatego, że wolni ludzie w ramach rynku podęli się wielkiego zadania? – pytał. Dodał, że – jego zdaniem – udana transformacja gospodarcza Łodzi, rozpoczęta 30 lat temu, to dzieło wielu ludzi.– Po prostu chciałbym pogratulować twórcom w sumie wielkiego sukcesu Łodzi: pracownikom, przedsiębiorcom, samorządowcom. Sukces jest tym większy, im z cięższej sytuacji się człowiek podnosi – argumentował były minister finansów.

Balcerowicz powiedział, że wie o tym, że wielu łodzian źle ocenia nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne skutki jego pracy w rządzie podczas zmian ustrojowych. Tłumaczył jednak, że to nie jego ekipa, tylko socjalistyczna gospodarka doprowadziła ponad 30 lat temu do upadku Łodzi przemysłowej.



– Było to ogromne uzależnienie Łodzi od rynków wschodnich, to monokultura tzw. włókienniczej Łodzi odziedziczona po gospodarce przedwojennej, a pogłębiana przez PRL – przekonywał ekonomista.



– Upadł blok sowiecki i zniknęły rynki, na które przestarzałe zakłady z Łodzi eksportowały. To się zawaliło. Jeśli ktoś ma pretensje, że tak się stało, to może mieć pretensje, iż upadł blok sowiecki – zwrócił uwagę Balcerowicz i dodał, że gdyby miał jeszcze raz wprowadzić zmiany sprzed 30 lat, byłyby za jeszcze szybszą prywatyzacją.



Rozmowy z Leszkiem Balcerowiczem na początku lat 90. ub. wieku dobrze pamięta poseł z klubu PiS, były wiceprezydent Łodzi Włodzimierz Tomaszewski, który był najbliższym współpracownikiem nieżyjącego już Grzegorza Palki, pierwszego po wojnie demokratycznie wybranego prezydenta Łodzi.

Były wiceprezydent Łodzi: Balcerowicz nie chciał chronić robotników

– To właśnie prof. Leszkiem Balcerowiczem, Grzegorz Palka toczył spory o socjalne zabezpieczenia dla pracowników z upadających wtedy zakładów pracy Łodzi i regionu – przypominał w rozmowie z PAP Tomaszewski.



Poseł wspominał, że Grzegorz Palka specjalnie poleciał do Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się z wysokim urzędnikiem resortu gospodarczego, który nie miał czasu porozmawiać z nim w Polsce.



– Palka przekonywał go, że musi być przynajmniej ochrona celna dla tekstyliów sprowadzanych do Polski, a wolny rynek łączyć z interesami społecznymi. Palki nie posłuchano, a przemysł włókienniczy w Łodzi upadł" – powiedział.





Reakcje na Twitterze: „Górników się bali, ale włókniarki każdy miał gdzieś”

Górników bali się, ale włókniarki każdy miał gdzieś. Podobno nie było tygodnia bez samobójstwa. To był dramat dla wielu rodzin, o czym najlepiej zresztą świadczy liczba mieszkańców miasta, wtedy Łódź była 2.miastem pod względem liczby mieszkańców, a zaraz prześcignie Wrocław. — Łukasz ŁDZ (@lukaszb99) September 12, 2021

Dobry dowcip. Profesor Balcerowicz jak zwykle oderwany od rzeczywistości... pic.twitter.com/89BPvGexvL — Robert Plebaniak (@robertp_lodz) September 12, 2021

To jest naplucie ludziom w twarz przez tego PZPR'owskiego aparatczyka... https://t.co/uBlvvp0YBy — Tȟašúŋke Witkó (@Tash_Witk) September 12, 2021

źródło: PAP, twitter

