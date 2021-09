Reyndes o karach finansowych dla Polski. Andrzejewski: Potrzebna skarga na nadużywanie władzy

Komisarz Didier Reynders wypowiedział się dla „Spiegla” w sprawie sporu z Polską. Jak stwierdził „KE nie chce wypchnąć Polski z UE, a kara finansowa ma skłonić polski rząd do zagwarantowania niezawiłości wymiaru sprawiedliwości”. O komentarz do słów komisarza poprosiliśmy sędziego Piotra Łukasza Andrzejewskiego, wybitnego prawnika i wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Zwłaszcza, że zgodnie z traktatami, UE nie ma prawa ingerowania w polski wymiar sprawiedliwości.

Cytowany przez Deutsche Welle Reynders oświadczył, że wniosek złożony przez KE jest następstwem nieprzestrzegania zastosowanego przez TSUE środka tymczasowego dotyczącego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.



– Polski rząd przysłał nam list, z którego wynika, że Polska nie zamierza w wystarczającym stopniu zrealizować tej decyzji. W odpowiedzi zwróciliśmy się o nałożenie dziennych kar finansowych. Teraz decyzja należy do sądu – wyjaśnił.



O komentarz do tych słów poprosiliśmy Piotra Łukasza Andrzejewskiego.



Komisarz Reyndes zapewnił, że KE nie chce wypchnąć Polski z UE, a kara finansowa dla Polski ma skłonić rząd do zagwarantowania niezawiłości wymiaru sprawiedliwości. Jak powinien zareagować rząd?



Nasza odpowiedź powinna być adekwatna – prezydent i rząd powinni przygotować ujednolicone stanowisko, w którym jasno pokażemy, gdzie są nieprzekraczalne granice suwerenności naszego państwa, a które kompetencje przekazaliśmy Unii Europejskiej, które upoważniają ją do działania.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

Opierając się na normach Traktatu Lizbońskiego, należałoby wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na nadużywanie władzy przez Unię Europejską w stosunku do Polski. Zarazem złożyć wniosek w trybie zabezpieczenia o zawieszenie rozpoznania wszystkich spraw skierowanych przez KE do TSUE przeciwko Polsce do czasu rozpoznania skargi.



Jak to się ma do słów wysokiego komisarza, który powiedział, że wyroki TSUE są wiążące dla wszystkich krajów, a prymat prawa unijnego zapisany jest w traktatach i nie wolno go podważać?



Komisarz mija się z rzeczywistością. Prymat istnieje tylko w zakresie przyznania. Normy Traktatu Lizbońskiego, w zgodzie z polską konstytucją, owszem stanowią o przewadze konkretnych uregulowań prawa unijnego w zestawieniu z treścią ustawy krajowej, ale tylko w zakresie przyznanym przez państwo członkowskie, zatrzymując egzekucje prawa unijnego na niesprzeczności z konstytucyjnym prawem ustrojowym państwa członkowskiego.



Trybunały konstytucyjne wielu państw członkowskich potwierdziły tę zasadę, w której komisarz zdaje się nie dostrzegać. Konstytucja stanowi, że Polska przestrzega prawa międzynarodowego tylko w zakresie Polskę wiążącym z jej woli.



Kompetencje, do których pretenduje UE, stosując dyktat wobec polskiego systemu prawa, nie został przekazany przez Polskę i nie wynika z podjętych przez Polskę zobowiązań wobec UE.



KE zdaje się nie przyjmować do wiadomości, że w referendach narodowych holenderskim i francuskim traktat konstytucyjny UE został odrzucony.

#wieszwiecej Polub nas

W jednym z wywiadów podkreślał pan, że unijne instytucje nie liczą się ani z polskim system prawnym, ani z polską konstytucją. Dlaczego tak jest?



Koncyliacyjny oraz przyjazny dialog i dodatkowa umowa międzynarodowa, ograniczająca stosowanie rozporządzenie o tzw. warunkowości przestrzegania praworządności, nakładają na Unię Europejską obowiązek przestrzegania hierarchii źródeł prawa, czego organa UE nie robią. Reprezentuję pogląd, że agresja instytucjonalna i lekceważenie umów międzynarodowych – ustalenia z lipca i grudnia 2020 roku na forum Rady Europejskiej – w opiniach KE forsowanych jako podstawa nakładania kar na Polskę, wymaga bardziej zdecydowanego i jednoznacznego stanowiska rządu i prezydenta.



Reakcja Polski winna korygować łamanie praworządności w Unii Europejskiej. Zatrzymanie mocy dyrektywnego zarządzania Polską przez organa UE winny się spotkać ze zdecydowaną reakcją korygującą ten stan rzeczy.



Dlaczego w takim razie po raz kolejny słyszymy z Brukseli o karach dla Polski?



Unia próbuje zhołdować członkowskie kraje. Na pierwszy ogień idziemy my i Węgrzy. Niepotrzebnie jesteśmy zbyt koncyliacyjni, bo to my powinniśmy przypominać i pouczać Unię, że nie może ona naruszać konstytucji krajów członkowskich. Tak postanowiły TK Niemiec, Rumunii, Hiszpanii i innych krajów. W stosunku do nich UE zachowuje się powściągliwie, czego nie można powiedzieć o jej agresywnym, konfliktogennym stosunku do Polski. Co w sytuacji, gdy Polska faktycznie będzie musiała płacić za niewywiązywanie się z wyroków TSUE?



Polska w zaistniałej sytuacji jest uprawniona do zastosowania zasady retorsji. Jeżeli TSUE podzieli opinię KE i zechce na nas nakładać kary z tytułu nieistniejących rzekomych zobowiązań Polski, uważam, że można ich wysokość potrącać z wysokości składki należnej Unii Europejskiej ze strony Polski.



Jestem zdania, że prezydent wspólnie z rządem może rozważać strategię działań alternatywnych na rzecz pozyskania spoza UE źródeł finansowania polskiego KPO. Perspektywa alternatywnego finansowania może być korzystniejsza niż pochodzący z zaciąganych przez Brukselę kredytów i ustanawianych wobec obywateli krajów członkowskich podatków i innych obciążeń obciążeń za które będziemy musieli płacić. Jaka będzie rola Komitetu Obrony Suwerenności, w którego powstanie jest pan zaangażowany?



Tworzymy ruch społeczny, aby zmotywować rząd do bardziej zdecydowanego stanowiska; wniesienia przewidzianej traktatem skargi na nadużycie władzy i łamanie prawa działaniami KE wobec do Polski. W skład powołanego komitetu wchodzą: Instytut Ordo Iuris, Światowa Rada Badań nad Polonią, Reduta Dobrego Imienia, Stowarzyszenie Republika Polonia. Mecenas Maria Szonert-Binienda, prof. Wiesław Wysocki, prof. Jan Żaryn, dr Jerzy Kwaśniewski.



Jego celem będzie wspieranie wszelkich działań w obronie podmiotowości i suwerenności Polski zgodnie z jej konstytucją i normami prawa międzynarodowego. A także obrona prawdy historycznej o Polsce i prawdy o polskiej teraźniejszości. Celem komitetu jest tworzenie zaplecza dla powstawania sieci takich komitetów w różnych środowiskach dla wspierania bardziej zdecydowanej, jednoznacznej obrony naszej suwerenności przez rząd, prezydenta i sejm.