„Dzisiejsza beatyfikacja ma wymiar religijny i państwowy”. Kard. Nycz w TVP Info

Dzisiejsza beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i matki Róży Czackiej, założycielki ośrodka dla niewidomych w Laskach, ma wymiar religijny i państwowy – ocenił w rozmowie z TVP Info kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Przypomniał rozważną postawę, jaką przyjął jego poprzednik na stolicy arcybiskupów warszawskich wobec komunistycznej władzy.

– Matka Róża Czacka nie była postacią tuzinkową, zamkniętą do granic Warszawy, czy granic religijnych, a dzieło Lasek, dzieło dla niewidomych też było szerokie. A o prymasie to w ogóle nie ma o czym mówić, bo każde z nas, z pokolenia mojego, czy starszego, doskonale wie, co Polska zawdzięcza prymasowi Wyszyńskiemu w latach przedwojennych, a zwłaszcza, co zawdzięcza w latach powojennych. I nawet jeżeli kogoś wiodła nie tylko motywacja religijna na tę beatyfikację, ale na przykład duma narodowa i sprawiedliwość dziejowa, to ja tę motywację dopuszczam i cieszę się, że tak było – mówił kardynał Nycz



Nawiązując do słynnego „Non possumus” („nie możemy”) – reakcji Prymasa Tysiąclecia i biskupów na coraz ostrzejsze represje komunistów wobec Kościoła – gość TVP Info ocenił, że kardynał Wyszyński „szczerze próbował nawiązywać kontakty z tamtą władzą”. – W 1950 r. nawet jeżeli tacy wielcy biskupi, jak późniejszy kard. Sapieha, mówili „z diabłem się nie pertraktuje”, on odpowiadał: „z diabłem nie będę pertraktował, ale z człowiekiem będę” – przypominał kardynał Nycz.



Metropolita warszawski dodał, że zawierając kompromis w 1950 r (Kościół potępił Żołnierzy Niezłomnych i wezwał wiernych do poszanowania władzy, ta zaś zobowiązała się do zachowania autonomii Kościoła, nauczania religii, duszpasterstwa w więzieniach i szpitalach) uzyskał czas. – Czas, żeby się przygotować do decydującego starcia z tamtym systemem, z tamtą władzą, która atakowała na różnych frontach: atakowała wychowanie, atakowała szkołę, atakowała rodzinę, atakowała wiele płaszczyzn. W tym wszystkim on był mądrzejszy od Czechosłowaków, od Węgrów o te 3 lata, które uzyskał do momentu swojego uwięzienia, do non possumus, które wypowiedział w Krakowie w 1953 r. I wtedy już na pewno wiedział, że to się skończy więzieniem – mówił hierarcha.

Kardynał Kazimierz Nycz podziękował Telewizji Polskiej za udostępnienie sygnału z transmisji uroczystości beatyfikacyjnych.– To że ta beatyfikacja była tak, chciałoby się powiedzieć, ogólnopolska, było możliwe w czasie pandemii tylko dzięki Telewizji (Polskiej – red). Tutaj się kłaniam głęboko. Telewizji która wyprodukowała sygnał i transmisję i podzieliła się tym sygnałem ze wszystkimi, którzy tylko chcieli, tak, że ta beatyfikacja mogła być oglądana w całej Polsce. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Nawet gdyby mogło być więcej ludzi w Warszawie, to i tak byłby to malutki procent. Trudno sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać w tym czasie beatyfikacja bez mediów – powiedział purpurat.