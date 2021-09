Stankiewicz i Burzyńska w Onecie o politykach PiS: "psy obszczekujące Unię"

„Prezes PiS spuścił ze smyczy swe polityczne ratlerki, które obszczekują Unię i próbują ją kąsać” – tak o politykach Zjednoczonej Prawicy i ich krytyce pozatraktatowych działań UE piszą pracownicy wydawanego przez niemiecko-szwajcarski Ringier Axel Springer Polska Onetu, Agnieszka Burzyńska i Andrzej Stankiewicz.

Pracownicy niemiecko-szwajcarskiego koncernu z aprobatą piszą m.in. o zwłoce w zatwierdzeniu przez KE polskiego KPO interpretując ją jako próbę finansowego nacisku na Polskę w celu wymuszenia zmiany porządku konstytucyjnego w Polsce: uznania nadrzędności prawa unijnego nad polską Konstytucją.



Według Burzyńskiej i Stankiewicza Jarosław Kaczyński „traktuje Unię jak bankomat” (autorzy tekstu pominęli fakt, że Polska również składa się na unijny budżet), dlatego „cierpliwa przez lata Bruksela” zaszantażowała Polskę wstrzymując KPO.



„Na razie prezes PiS spuścił ze smyczy swe polityczne ratlerki, które obszczekują Unię i próbują ją kąsać” – tymi słowami pracownicy Onetu określili krytykę działań UE przez polskich polityków.



Przykładem ma być m.in. wypowiedź wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, którą Burzyńska i Stankiewicz zmanipulowali. – Bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli – mówił Terlecki. W tym miejscu cytat w Onecie się urywa, podczas gdy kolejne słowa polityka Prawa i Sprawiedliwości brzmiały: „my nie chcemy wychodzić”. Zamiast tego autorzy portalu twierdzą, że Terlecki „chce być drastyczny jak Brytyjczyk”.

Pracownicy Onetu zaatakowali także wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiSza to, że skrytykował próby „rzucenia Polski na kolana” przez Brukselę.„Szukając dowodów na jego niezłomny antykomunizm i niepodległościowego ducha, odnaleźliśmy go w Ludowym Wojsku Polskim podczas stanu wojennego. Kiedy działacze opozycji antykomunistycznej byli internowani i ginęli, Suski był plastykiem pułku i walczył z komuną w wojskowym radiowęźle LWP” – kpią pracownicy Onetu. Czytelnik nie dowie się od nich, że Marek Suski faktycznie był represjonowany za sprzeciw wobec stanu wojennego. Radiowęzeł prowadził do 13 grudnia 1981 r. Tego dnia wraz z kolegą nadał audycję „Przy muzyce o juncie” (juntą określano ekipę Jaruzelskiego, która wypowiedziała wojnę narodowi – red.), za co obaj stanęli przed wojskowym sądem.– Zostaliśmy odsunięci od działań stanu wojennego, co akurat uważam za nagrodę. Zabrano nam broń i zamiast chodzić na patrole, siedzieliśmy w pracowni i malowaliśmy obrazy – relacjonował Suski po latach.Atak Ringier Axel Spingera na polskich polityków spotkał się z krytyką internautów.