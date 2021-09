Prokuratura prowadzi śledztwo mające wyjaśnić przyczynę śmierci małżeństwa w wieku około 70 lat. Małżonków znaleziono martwych w gospodarstwie agroturystycznym w miejscowości Bronków w pow. krośnieńskim (Lubuskie) - poinformował w niedzielę Łukasz Wojtasik z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Starsze małżeństwo wyjechało na wieś. Ich zwłoki znalazł gospodarz Prokuratura prowadzi śledztwo mające wyjaśnić przyczynę śmierci małżeństwa w wieku około 70 lat. Małżonków znaleziono martwych w gospodarstwie agroturystycznym w miejscowości Bronków w pow. krośnieńskim (Lubuskie) - poinformował w niedzielę Łukasz Wojtasik z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Z ustaleń śledczych wynika, że w ub. tygodniu małżeństwo z gminy Żary (Lubuskie) przyjechało do Bronkowa na wypoczynek. W czwartek (9 września br.) pracownik gospodarstwa agroturystycznego, w którym się zatrzymali znalazł ich martwych.



Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora i inne czynności procesowe. W pokoju, w którym znajdowały się ciała były różnego rodzaju leki, co może świadczyć o tym, że oboje byli schorowani.

Prokuratura: Czekamy na wyniki sekcji zwłok

źródło: pap

– Wstępne oględziny nie wykazały, by do śmierci małżeństwa przyczyniły się inne osoby. Pod uwagę jest brana m.in. wersja związana z przedawkowaniem leków. Na tym etapie śledztwa to jednak tylko przypuszczenie. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i badań histopatologicznych zleconych przez prokuratora – powiedział Wojtasik.Śledztwo w opisanej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim. Informację o zgonie małżeństwa przekazała w niedzielę „Gazeta Lubuska”.