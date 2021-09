Papież przybył na Słowację. Jego wizyta w tym kraju potrwa do środy

Papież Franciszek przybył do Bratysławy rozpoczynając swoją czterodniową wizytę na Słowacji. Na lotnisku powitała go prezydent Zuzana Čaputova. Wcześniej Ojciec Święty odwiedził Węgry, gdzie przewodniczył Mszy św. kończącej Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie. Na lotnisku pożegnał go wicepremier Zsolt Semjén, który z wykształcenia jest teologiem.

O godzinie 15.30, a więc gdy samolot z papieżem wylądował na lotnisku w Bratysławie, zabrzmiały dzwony we wszystkich katolickich i grekokatolickich świątyniach i kaplicach na Słowacji. Biły przez 12 minut. Podobna ceremonia odbywa się niezwykle rzadko. Ostatnio dzwony biły w całym kraju w Boże Narodzenie 2020 r. oraz w 2019 dla uczczenia 30 rocznicy upadku komunizmu.

Papież z lotniska przejedzie do nuncjatury apostolskiej, gdzie ma zaplanowane spotkanie ekumeniczne. Przewidziano także prywatne spotkanie Franciszka z ojcami z zakonu jezuitów.









Franciszek jest drugim papieżem, który przybywa z pielgrzymką na Słowację. Św. Jan Paweł II odwiedził kraj naszych południowych sąsiadów trzykrotnie: w 1990 (gdy Słowacja była częścią Czechosłowacji), w 1995 i w 2003 r.