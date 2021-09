Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje rowerzysta potrącony przez auto. Kierowca był pijany

W niedzielę przed południem auto potrąciło 59-letniego rowerzystę na drodze krajowej nr 62 w Skuszewie w powiecie wyszkowskim na Mazowszu. Mężczyzna zginął na miejscu. Kierowca odjechał z miejsca wypadku, ale później zgłosił się na komendę. W wydychanym powietrzu miał ponad 1,5 promila alkoholu.

Oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Wyszkowie kom. Damian Wroczyński powiedział, że do śmiertelnego potrącenia rowerzysty doszło ok. godz. 11.25 w niedzielę na dk 62 w miejscowości Skuszew. – Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł 59-letni rowerzysta – dodał.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że prawdopodobnym sprawcą wypadku drogowego jest kierowca samochodu osobowego, który wykonywał manewr wyprzedzania dwóch innych pojazdów. W wyniku tego manewru, zahaczył rowerzystę, po czym oddalił się z miejsca – poinformował kom. Wroczyński.



21-letni kierowca osobówki później zgłosił się do komendy w Wyszkowie. Trwają z nim czynności. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że w jego organizmie jest ponad 1,5 promila. Mężczyźnie zostanie pobrana krew do dalszych badań.



Przebieg i okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Przesłuchują świadków, zabezpieczają ślady. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

#wieszwiecej Polub nas