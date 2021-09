Dera: Jeżeli ktoś chce przyjechać do kogoś, to się umawia

Jeżeli ktoś chce przyjechać do kogoś, to się umawia - podkreślił minister w KPRP Andrzej Dera pytany, dlaczego prezydent Andrzej Duda nie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak dodał, prezydent miał umówione spotkanie telefoniczne z prezydentem Niemiec.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel złożyła w sobotę pożegnalną wizytę w Warszawie, gdzie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Po wyborach w Niemczech Merkel kończy urzędowanie po 16 latach sprawowania kanclerskiej funkcji.



Prezydencki minister Andrzej Dera pytany w niedzielę w Polsat News, dlaczego Andrzej Duda nie spotkał się w sobotę z Angelą Merkel, odparł: „Zawsze chcemy się spotykać z każdą ze stron, z sąsiadami, bo to jest ważne, bo jest o czym rozmawiać ze stroną niemiecką – o Nord Stream 2, o solidarności europejskiej, o tym, co się dzieje na wschodniej granicy”.



Jednocześnie dodał, że Andrzej Duda miał umówione spotkanie telefoniczne z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Zwrócił też uwagę na kwestię braku przyjętego w dyplomacji umówienia na spotkanie z kanclerz Niemiec. – Pan prezydent Andrzej Duda miał umówione spotkanie telefoniczne z prezydentem Niemiec i rozmawiał z nim w piątek 50 minut. Jest komunikat z tego, jest informacja o czym rozmawiali panowie – oświadczył Dera.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Odnosząc się do sobotniej wizyty kanclerz Niemiec w Polsce, zauważył, że „jest jedna zasada w dyplomacji, której się nie zmienia: jeżeli ktoś chce przyjechać do kogoś, to się umawia w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu”.Dopytywany, czy Angel Merkel za późno zadzwoniła, Dera odpowiedział, że „tego nie robi pani kanclerz”. – Robi to kancelaria, czy ambasada (Niemiec w Polsce) w tym przypadku – dodał. – To, co zrobiono w przypadku prezydenta, nie robi się w dyplomacji – dodał minister.