Za co KE chce karać Polskę? „Tusk przyznał, że wcale nie chodzi o traktaty” [WIDEO]

Zamiast szukać porozumienia z Unią Europejską, my się konfliktujemy; kary powinni płacić politycy PiS-u, a nie Polacy – tak o zapowiedziach unijnych eurokratów mówi poseł KO Dariusz Joński. W programie „Woronicza 17” dyskusja dotyczyła m.in. podwójnych standardów Komisji Europejskiej i słów Donalda Tuska, który w jednym z wywiadów zapewniał, że dogadał się w Brukseli, by nie odbierać Polsce pieniędzy. – Przyznał, że tu wcale nie chodzi o traktaty czy niezawisłość sędziowską; chodzi o politykę – komentował europoseł PiS Patryk Jaki. Anna Maria Żukowska z Lewicy argumentowała, że to PiS „wkurza Unię”.

Na początku września unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni powiedział podczas posiedzenia komisji ekonomiczno-budżetowej Parlamentu Europejskiego, że przyczyną przeciągających się negocjacji z Warszawą na temat polskiego KPO jest kwestia dyskusji na temat wyższości prawa unijnego nad krajowym, która właśnie toczy się w Polsce.



Z kolei we wtorek Komisja Europejska poinformowała, że zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie postanowienia dotyczącego „natychmiastowego zawieszenia” Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.





Poseł PO: Trzech komisarzy mówi o karach

Wiele osób zaskoczyły słowa szefa PO Donalda Tuska, który w wywiadzie dla TVN24 zapewniał, że kary finansowe dla Polski są „zupełnie niepotrzebne” i zapewniał, że samW programie „Woronicza 17”, poseł PO, pytany o ewentualne kary dla Polski stwierdził, że „powinni je zapłacić politycy PiS-u, a nie Polacy”.

– On (komisarz Gentiloni – red.) chce pokazać, że relacje między Polską a UE są złe jak nigdy. Z jednej strony nie otrzymujemy akceptacji KPO – 770 mld zł, trzech komisarzy mówi o ewentualnych karach, a na dodatek prominentny działacz PiS, marszałek Terlecki, mówi o polexicie – powiedział Joński. W jego ocenie rządzący zamiast szukać porozumienia z Brukselą, coraz bardziej się z nią „konfliktują”.





Europoseł opisuje „poziom absurdów”

Słowa unijnego komisarza o „dyskusji” wokół wyższości prawa krajowego nad unijnym sprowadzają się de facto do wniosku polskiego premiera do Trybunału Konstytucyjnego, który ma rozstrzygnąć kwestię prymatu przepisów.– Żebyśmy zrozumieli poziom tych absurdów: komisarz grozi nam, że zabierze nam pieniądze, jeśli nie wycofamy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, lub Trybunał orzeknie tak jak on chce – a jednocześnie walczy o niezawisłość sędziowską w całej UE. Czyli: albo sądy będą orzekały tak, jak oni chcą, albo zabiorą nam pieniądze – konstatował europosełW TVP Info podkreślał, że Niemcy też nie wykonały wyroków TSUE i to w sprawie kluczowej: „Już dużo wcześniej powiedziały, że nie zgadzają się na to, by prawo europejskie było nad prawem krajowym”.

Pytany o słowa Tuska, który formalnie nadal jest szefem EPL i mówi, że towarzysko w Brukseli załatwił, by nie odbierać Polsce pieniędzy, Jaki zaznacza: „ Donald Tusk przyznaje, że tu wcale nie chodzi o traktaty, nie chodzi o równość, niezawisłość sędziowską. Chodzi o politykę”.





Żukowska: Polska wkurza Unię

Posłanka Lewicytakże zauważyła, że Polska nie jest jedynym krajem, który toczy spory z Komisją Europejską lub ma sprawy przed TSUE. Jednocześnie nie zgadza się z narracją, że „jesteśmy wyjątkowo prześladowanym państwem”. – To nie jest tak, że cała UE nienawidzi akurat Polski – podkreśla.Jej zdaniem polski rząd „podaje piłki Komisji Europejskiej”, przyjmując pośpiesznie ustawy zmieniające sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i „wkurza Unię”. – Jeśli Polska zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną SN i tzw. „neo-KRS” to wtedy to wszystko wróci do normy – ocenia, protestuje, kiedy takie działanie Unii określa się mianem szantażu.