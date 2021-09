Brutal okrutnie zmasakrował kota. Szokujące tłumaczenie zabójcy [WIDEO]

Nawet pięć lat więzienia grozi 30-latkowi, który przed stadionem w Wawrzeńczycach znęcał się nad kotem. Podejrzany trafił już w ręce policji i usłyszał zarzut. Na zabezpieczonym nagraniu z monitoringu widać, jak mężczyzna podnosi zwierzę i ciska je w metalowe barierki; kot nie przeżył.

Sytuacja miała miejsce w połowie lipca, gdy grupa znajomych spotkała się pod wiatą przy stadionie w Wawrzeńczycach. Jak opisuje policja, w pewnym momencie jeden z uczestników tego spotkania, na oczach kolegów zabił małego kota, który się tam przybłąkał.





Bestialskie zachowanie wobec kota

W tym samym czasie kota szukał zaniepokojony właściciel, który kilka dni później zgłosił na komendzie, że zwierzę zostało przez kogoś uśmiercone.W wyjaśnieniu sprawy pomógł monitoring zainstalowany przy stadionie.Śledczy z policji kryminalnej tego samego dnia ustalili, że sprawcą okrutnego czynu jest 30-letni mieszkaniec gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Szybko wpadł w ręce policji i usłyszał zarzut znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenie do jego uśmiercenia.Podejrzany przyznał się do uczestniczenia w zdarzeniu, ale tłumaczył, że był pijany i nie pamięta jego przebiegu. Wkrótce sprawa trafi do sądu, a 30-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.