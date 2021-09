SG podsumowuje sytuację na granicy z Białorusią. To już tysiące akcji

Od początku września Straż Graniczna odnotowała 1 tys. 995 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Tylko w sobotę były 244 takie próby. Strażnicy graniczni zatrzymali tego dnia dwóch Syryjczyków, pozostałe próby udaremnili. Czterech cudzoziemców zatrzymano za pomocnictwo.

„W sobotę 11.09 strażnicy graniczni odnotowali 244 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 2 nielegalnych imigrantów – to obywatele Syrii. Pozostałe próby udaremniono. Dodatkowo za pomocnictwo zatrzymano 4 cudzoziemców: ob. Iranu, Kamerunu, Gruzji i Tadżykistanu” – podała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna.



Rzeczniczka SG ppor. Anna Michalska powiedziała w niedzielę, że od początku września doszło do 1 995 prób nielegalnego przejścia granicy z Białorusi do Polski. W sierpniu natomiast takich prób było 3,5 tysiąca.

źródło: pap

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.Przedstawiciele rządu wskazują, że migranci są przywożeni na wschodnią granicę UE przez służby białoruskiego reżimu, a akcja ma charakter „wojny hybrydowej”.