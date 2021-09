Zmiana pogody w całym kraju. Ale jest też dobra informacja

Po słonecznym i gorącym początku września, w niedzielę czeka nas duża zmiana w pogodzie. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że deszcz będzie padać nad niemal całą Polską. Należy też spodziewać się burz – informuje synoptyk Małgorzata Tomczuk. Jest też jedna dobra informacja.

W niedzielę pogodnie będzie jeszcze rano w południowo-wschodniej części kraju. Na północnym zachodzie po nocy mogą utrzymywać się chmury, będzie padał przelotny deszcz, ale opady będą przesuwały się w kierunku centrum i wschodniej części Polski.





Pogodowa mapa Polski – niedziela 12 września

Źródło: IMGW-PIB

#wieszwiecej Polub nas

Źródło: IMGW-PIB

Gdzie będzie najchłodniej?

źródło: IMGW, PAP

– W ciągu dnia deszczowe chmury będą przesuwały się na wschód, obejmując coraz większe obszary kraju. O ile na zachodzie i północy należy spodziewać się przelotnego deszczu, to na wschodzie będą to opady dochodzące do około 20 mm i burze. Popadać może także na południu kraju. W czasie burz wiatr będzie porywisty, osiągający prędkość do 75 km/h – mówiMałgorzata Tomczuk.Ekspertka wskazuje, żeW nocy zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju możliwe będą przelotne opady deszczu i zanikające burze.. Najchłodniej będzie w kotlinach Karpat, gdzie termometry wskażą około 5 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą pojawić się mgły.