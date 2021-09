Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej [TRANSMISJA]

W niedzielę, 12 września o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Wyniesienie do chwały ołtarzy dwóch wybitnych postaci to wyjątkowa chwila w życiu Kościoła w Polsce, którą na żywo transmitować będą anteny Telewizji Polskiej: TVP1, TVP Polonia, TVP Wilno oraz TVP Info – której dziennikarze wspólnie z gośćmi będą na bieżąco relacjonowali przebieg uroczystości ze specjalnego studia plenerowego przed Świątynią Opatrzności Bożej. Zapraszamy do śledzenia transmisji online także na portalu tvp.info, która rozpocznie się w południe.

Początek transmisji o godz. 12.

#wieszwiecej Polub nas