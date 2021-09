Niemiecki sondaż przedwyborczy. Kto zyskał, a kto stracił?

Po raz pierwszy od 16 lat, czyli od objęcia urzędu kanclerza przez Angelę Merkel (CDU) w 2005 r., w wyścigu o fotel kanclerza stanęło troje kandydatów. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, głosy rozłożyłyby się następująco: Olaf Scholz (SPD) – zdobyłby 48 proc. głosów, Armin Laschet (CDU) – 21 proc., Annalena Baerbock (Zieloni) – 16 proc., wynika z najnowszego sondażu, wykonanego na zlecenie ZDF, którego wyniki opublikowano w sobotę.

Sondaż przeprowadzony został 10 września przez Wyborczą Grupę Badawczą Politbarometr.



Badanie przynosi odpowiedzi na pytania, kogo Niemcy chcieliby u władzy po 16 latach dominacji Unii CDU/CSU i która partia zostanie najsilniejszą siłą polityczną w kraju. Zbadano także, z jakich koalicji powstanie nowy rząd i kto ma największe szanse na stanowisko szefa rządu. Sondaż wskazuje też, które tematy najbardziej nurtują obecnie niemieckich wyborców.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Kolejne pytanie dotyczyło tego, na którą partię polityczną ankietowani oddaliby swój głos, gdyby wybory miały odbyć się w najbliższą niedzielę. Unia CDU/CSU uzyskałaby 22 proc. (-10,9 proc. w stosunku do poprzednich wyborów w 2017 r.), socjaldemokraci SPD: 25 proc. (+4,5 proc.), skrajna prawica AfD: 11 proc. (-1,6 proc.), FDP: 11 proc. (+0,3 proc.), Lewica: 6 proc. (-3,2 proc.), Zieloni: 17 proc. (+8,1 proc.).



Obecnie rządząca wielka koalicja Unii CDU/CSU z SPD nie miałaby większości rządowej, w tym celu potrzebne byłoby dołączenie FDP. Możliwa byłaby także koalicja większościowa, złożona z Unii, Zielonych i FDP.

#wieszwiecej Polub nas

Koalicje, jakich życzyliby sobie wyborcy w nowym parlamencie, składałyby się z następujących układów partii: SPD i Zieloni (17 proc. ankietowanych), SPD, Zieloni i Lewica – 10 proc., CDU/CSU i SPD – 9 proc.; CDU/CSU i FDP – 7 proc.



Jeśli chodzi o problemy, które są obecnie dla niemieckich wyborców najważniejsze i wymagające najszybszego rozwiązania, to pandemia koronawirusa i zmiany klimatyczne, one zdecydowanie zwyciężyły w omawianym sondażu.



Kwestia zmian klimatycznych uzyskała 43 proc. wskazań wyborców, pandemia – 30 proc., emerytury – 11 proc., sprawy migracji i uchodźców – 11 proc., kwestie społeczne – 10 proc., edukacja – 6 proc., sytuacja ekonomiczno-gospodarcza – 6 proc.



Wybory do Bundestagu odbędą się za dwa tygodnie – 26 września. „I może to być najbardziej wyrównany wyścig od wielu lat” – komentuje ZDF.



Warto dodać, że w czwartek niemieccy prokuratorzy przeszukali ministerstwa finansów i sprawiedliwości w ramach śledztwa dotyczącego możliwego utrudniania postępowań w sprawach o pranie pieniędzy. Podejrzenia padają na agencję resortu finansów, kierowanego przez Olafa Scholza – kandydata SPD na kanclerza.



Czytaj także: Sondaż: rośnie poparcie dla kandydata na kanclerza Niemiec Olafa Scholza