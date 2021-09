Ameryka złożyła hołd ofiarom zamachów z 11 września

W 20 lat po atakach terrorystycznych 11 września 2001 roku Nowy Jork upamiętnił w sobotę z udziałem prezydenta Joe Bidena ofiary zamachów. Miasto złożyło też hołd osobom, które zginęły podczas uderzenia w Pentagon oraz w pobliżu Shanksville w stanie Pensylwania.

Biden oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września Prezydent USA Joe Biden oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku oraz uczestnikom akcji ratunkowej. W przesłaniu wideo opublikowanym... zobacz więcej

Uroczystość w Strefie Zero miała charakter prywatny. Jej głównym akcentem było odczytywanie nazwisk zmarłych w World Trade Center przez ich rodziny, w tym także małe dzieci. Zanim to nastąpiło kompania honorowa złożona z pierwszych ratowników uderzyła w werble i wniosła amerykańską flagę na plac pamięci 9/11.



Odczytywanie nazwisk sześciokrotnie przerywała zapowiadana dźwiękami srebrnego dzwonu cisza: dwa razy, aby przypomnieć chwile, gdy uprowadzone przez terrorystów z al-Kaidy samoloty linii American Airlines lot nr 11 oraz United Airlines lot nr 175 uderzyły w wieże WTC, dwa razy, gdy bliźniacze gmachy runęły, a także dla upamiętnienia momentów ataku samolotu American Airlines lot nr 77 na Pentagon w Waszyngtonie oraz rozbicia samolotu United Airlines lot nr 93 w pobliżu Shanksville.



W tym roku uroczystościom towarzyszyły utrzymane w dostrojonym do chwili występy artystyczne między innymi Bruce'a Springsteena, Kelli O'Hary oraz Chrisa Jacksona.



Pośród odczytywanych znalazły się nazwiska Polaków: Anny De Bin (z domu Pietkiewicz), Marii Jakubiak, Doroty Kopiczko, Jana Maciejewskiego, Łukasza Milewskiego oraz syna znanego kolarza Norberta Szurkowskiego.



Zgodnie z tradycją nie było przemówień oficjeli. W uroczystości wziął udział Joe Biden, jak też byli prezydenci Barack Obama i Bill Clinton. Do Strefy Zero przybyli między innymi przewodnicząca Izby Reprezentantów Kongresu USA Nancy Pelosi, szef demokratycznej większości w Senacie Charles Schumer oraz były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg.

Strażak wspomina 9/11

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

Z okazji 9/11 Konsulat RP w Nowym Jorku przedstawił na swoich mediach społecznościowych nagranie wideo z relacjami sześciu osób wspominających zamachy. Był pośród nich emerytowany szef nowojorskiej straży pożarnej (FDNY), Amerykanin polskiego pochodzenia Stephen Raynis. Wyznał, że to, co się zdarzyło wyglądało, jakby nie działo się naprawdę. – To było przerażające. Widok obu wież w ogniu, gruz na podłodze, wszędzie wokół na ziemi. Budziło to wielkie emocje – relacjonował.Raynis wspominał, że kiedy przybył z grupą strażaków pod World Trade Center zajmował się tam organizacją punktu przerzutowego. –. Słychać było jak spadali (...) To prawdopodobnie najbardziej utkwiło mi w pamięci – podkreślił, dodając, że jednego ze strażaków zabiło spadające z płonącego wieżowca ciało. – Ilekroć tu przychodzę, czuję to, emocje biorą górę. Oni zawsze będą w naszych sercach i w naszej pamięci – zapewniał Raynis.Podczas uroczystości w Shanksville 43. prezydent USA George W. Bush wyraził dumę z faktu, że po atakach z 11 września stał na czele zjednoczonego narodu. – Widziałem młodych ludzi, którzy oddali się służbie dla kraju i podjęli bezinteresowne działania. To jest naród jaki znam – mówił Bush. Przypomniał akty solidarności po atakach. Ocenił, że Amerykanie odrzucili wówczas uprzedzenia wobec muzułmanów i ludzi uważanych za obcych. – Widziałem wówczas Amerykę, która potwierdziła, że jest narodem otwartym na imigrantów i uchodźców. To jest naród jaki znam – mówił. Były prezydent ubolewał, że w społeczeństwie amerykańskim dominują obecnie podziały, strach i gniew.Dziękował tez Amerykanom, którzy po 11 września wstąpili do wojska i walczyli w Iraku i Afganistanie. – Reprezentowaliście dobro na świecie. Nic co się później wydarzyło nie splami waszego honoru i nie pomniejszy waszych osiągnięć. Wasz kraj jest Wam za to wdzięczny – mówił George Bush.Wiceprezydent USA Kamala Harris stwierdziła, że zamachy 11 września pokazały, że „jedność w Ameryce jest możliwa” i konieczna dla pomyślności Ameryki i jej roli w świecie. – Jednocześnie zobaczyliśmy, jak strach może być używany do siania podziałów w naszym narodzie. Sikhijscy i muzułmańscy Amerykanie byli celem ataków z powodu swojego wyglądu i sposobu modlitwy. Ale– powiedziała polityk. – 40 pasażerów i członków załogi lotu 93 nie znali się, byli różnymi ludźmi z różnych miejsc (...) ale ta czterdziestka działała w jedności, by uratować swoje życie i życie niezliczonych ludzi w stolicy naszego kraju – dodała.Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku przygotował na wideo okolicznościową recytację wiersza Adama Zagajewskiego „Spróbuj opiewać okaleczony świat” w tłumaczeniu na angielski, wykonaną przez aktora polskiego pochodzenia Pawła Szajdy. Tekst „Try to Praise the Mutilated World” w wydaniu z 24 września 2001 roku opublikował magazyn „New Yorker” dla upamiętnienia ofiar tragedii.W zamachach na World Trade Center zginęło 2753 ludzi.