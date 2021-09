Złodziej upatrzył sobie katalizatory. Grozi mu 5 lat katalizowania sumienia

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zgorzeleckiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże katalizatorów. Nastoletni mieszkaniec powiatu na podstawie zebranych dowodów usłyszał łącznie dziewięć zarzutów.

Na podstawie zebranych materiałów w sprawie funkcjonariusze udowodnili 18-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego 9 przestępstw polegających na kradzieży katalizatorów. Łączna wartość strat wyniosła niemal 15 tysięcy zł. Podejrzanemu za popełnione czyny grozi do 5 lat pozbawienia wolności.



Policja zwraca uwagę, że kradzieże katalizatorów to proceder, który dotyka zwłaszcza właścicieli starszych samochodów. Powodem jest stosunkowo łatwy dostęp do tego elementu i jego duża wartość.





Łatwy łup dla złodzieja

źródło: KWP Wrocław

Złodzieje dopuszczają się tego przestępstwa zarówno w dzień jak i w nocy. Wymontowanie tej części tłumika zajmuje przestępcy zaledwie kilka minut, a zawarte w nim metale szlachetne sprawiają, że można go szybko sprzedać za spora gotówkę.Wprawdzie niewiele jest sposobów, które w pełni uchronią nasz samochód przed kradzieżą tego wyposażenia, ale zagrożenie można zminimalizować. Najbezpieczniej jest parkować auto w garażu lub na strzeżonym parkingu. Unikajmy parkowania w miejscach nieoświetlonych i oddalonych od zabudowań. Istnieje również możliwość zainstalowania odpowiedniego alarmu, który odstraszy złodzieja – wskazują mundurowi.