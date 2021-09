Sędzia Żurek nie zgłosił ciągnika, ale wini sąd

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie odroczył w piątek rozprawę o uchybienie godności urzędu przez sędziego Waldemara Żurka. Chce odnieść się do wniosku obrony, która powołuje się między innymi na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wnioskując o „powstrzymanie od orzekania” przez wybranych sędziów. Żurek skrytykował tę decyzję.

– Zarzucam panu sędziemu, że mimo wynikającego wprost z ustawy, a jest to ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązku mimo że nabył za 42 tys. zł ciągnik, nie złożył do odpowiedniego urzędu skarbowego deklaracji i zeznania podatkowego. Nie obliczył i nie wpłacił należnego podatku – powiedział PAP zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Michał Lasota.



W trakcie rozprawy przewodniczący składu sędziowskiego Grzegorz Zarzycki poinformował, że obrońcy obwinionego złożyli wniosek o „powstrzymania się przez sędziów tutejszego sądu dyscyplinarnego od orzekania w sprawie”.





Powoływali się na orzecznictwo TSUE

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Dziennik Gazeta Prawna”

Powoływali się między innymi na orzecznictwoi Europejski Trybunał Praw Człowieka. We wniosku zakwestionowali brak norm funkcjonowania systemu sądów dyscyplinarnych oraz prawidłowość powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.W trakcie rozprawy obrońca Żurka sędzia Maciej Czajka alternatywnie wniósł o zawieszenie postępowania lub ewentualne przekazanie sprawy do rozpoznania przez Izbę Karną SN, „który będzie w stanie skomponować skład czyniący zadość Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.. – Moim zdaniem sąd został wyznaczony prawidłowo. Jest skomponowany z sędziów sądów powszechnych i jako taki jest jak najbardziej uprawniony i zobowiązany, żeby rozpoznać sprawę – mówił sędzia Lasota.Po półgodzinnej naradzie sąd zadecydował o odroczeniu rozprawy. W tym czasie ma wypracować stanowisko w sprawie wniosków obrony. – Nie wypracowaliśmy na tyle przekonywującego, jednolitego stanowiska, aby go dzisiaj ogłosić. To jest istotne, bo mogą to być decyzje zaskarżalne lub niezaskarżalne – zauważył sędzia przewodniczący.Sędzia Żurek, zwracając się do około 20-osobowej grupy, która pikietowała przed budynkiem sądu w jego obronie,. – Nie mamy na to wpływu. Chodzi chyba o to, żeby nas grillować bez końca. Zobaczymy, co się będzie działo dalej – mówił.Krakowski sędzia Waldemar Żurek jest byłym członkiem i rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa; sprawował tę funkcję przed nowelizacją ustawy o KRS. Konsekwentnie krytykuje reformę sądownictwa przeprowadzaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.