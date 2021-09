„Reprezentowaliście dobro na świecie”. Bush podziękował walczącym z terroryzmem

Rodzimi terroryści są „dziećmi tego samego plugawego ducha”, co terroryści, którzy przeprowadzili ataki 11 września – stwierdził były prezydent George W. Bush podczas uroczystości 20. rocznicy zamachów 11 września w miejscu lotu UA 93 w Pensylwanii.

Biden oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września Prezydent USA Joe Biden oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku oraz uczestnikom akcji ratunkowej. W przesłaniu wideo opublikowanym... zobacz więcej

43. prezydent USA był jednym z mówców podczas ceremonii upamiętniającej 40 pasażerów i członków załogi lotu United Airlines 93, porwanego przez terrorystów al-Kaidy w celu przeprowadzenia zamachu prawdopodobnie na budynek Kapitolu w Waszyngtonie. Pasażerowie, świadomi zamachów w Nowym Jorku, zaatakowali porywaczy, przez co samolot runął na teren opuszczonej kopalni pod Shanksville.



– Nie ma wielu kulturowych punktów wspólnych między używającymi przemocy ekstremistami z zagranicy i z kraju. Ale w swojej pogardzie dla pluralizmu, lekceważeniu ludzkiego życia i determinacji, by zbezcześcić nasze narodowe symbole, są oni dziećmi tego samego plugawego ducha – powiedział Bush. – Naszym nieustającym obowiązkiem jest sprzeciwianie się im – dodał.



Wyraził również dumę z faktu, że po atakach terrorystycznych z 11 września stał na czele zjednoczonego narodu. – Widziałem młodych ludzi, którzy oddali się służbie dla kraju i podjęli bezinteresowne działania. To jest naród jaki znam – wskazał. Przypomniał przy tym akty solidarności po atakach.



Ocenił, że Amerykanie odrzucili wówczas uprzedzenia wobec muzułmanów i ludzi uważanych za obcych. – Widziałem wówczas Amerykę, która potwierdziła, że jest narodem otwartym na imigrantów i uchodźców. To jest naród jaki znam – mówił. Były prezydent ubolewał, że w społeczeństwie amerykańskim dominują obecnie podziały, strach i gniew.

Wojna w Iraku i Afganistanie

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

Dziękował też Amerykanom, którzy po 11 września wstąpili do wojska i walczyli w Iraku i. – Reprezentowaliście dobro na świecie. Nic co się później wydarzyło nie splami waszego honoru i nie pomniejszy waszych osiągnięć. Wasz kraj jest Wam za to wdzięczny – mówił Bush.W uroczystościach w Shanksville, wraz z 43 prezydentem USA uczestniczyła wiceprezydent Kamala Harris.– Jednocześnie zobaczyliśmy, jak strach może być używany do siania podziałów w naszym narodzie. Sikhijscy i muzułmańscy Amerykanie byli celem ataków z powodu swojego wyglądu i sposobu modlitwy. Ale widzieliśmy też, jak wielu Amerykanów (...) stanęło w solidarności ze wszystkimi, także tymi którzy doświadczyli przemocy i dyskryminacji – powiedziała polityk. – 40 pasażerów i członków załogi lotu 93 nie znali się, byli różnymi ludźmi z różnych miejsc (...) ale ta czterdziestka działała w jedności, by uratować swoje życie i życie niezliczonych ludzi w stolicy naszego kraju – dodała Harris.– 40 osób, głównie obcych sobie ludzi, zmieniło kurs historii. (...) Modlili się, zagłosowali i uderzyli. Choć wszyscy zginęli (...) wygrali pierwszą bitwę wojny z terroryzmem – powiedział szef stowarzyszenia rodzin ofiar katastrofy Gordon Felt, brat jednego z pasażerów.Lot UA 93 wystartował 11 września 2001 r. z lotniska w Newark w New Jersey do San Francisco. Czterej saudyjscy terroryści porwali samolot po trzech kwadransach lotu, lecąc nad terytorium Ohio i zmieniając kurs na Waszyngton. Pasażerowie dzięki opóźnieniu startu lotu dowiedzieli się o wcześniejszych zamachach w Nowym Jorku i przeprowadzili próbę odbicia samolotu. Ostatecznie maszyna runęła na ziemię o godzinie 10.03, około pół godziny po porwaniu.