82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jurkiewicz podziękował Battle Group Poland

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie m.st. Warszawa Cezary Andrzej Jurkiewicz podziękował Battle Group Poland za odbycie misji w Polsce z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Grupa przez kilka dni stacjonowała w Trójmieście.

„Nie mam słów wdzięczności za obecność w Trójmieście 31.08 - 2.08 naszych Przyjaciół z @BG_Poland_eFP. Piszę to w imieniu swoim i @Fundacja_PFN, jako członek Zarządu. To był zaszczyt i honor patrzeć na Was, krok po kroku lepiej rozumiejących naszą historię” – napisał na Twitterze.



W ubiegłym tygodniu członkowie Battle Group Poland wyruszyli z misją do Trójmiasta: Gdańska, Gdyni i Sopotu, by uczestniczyć w obchodach z okazji 82. rocznicy II wojny światowej.





