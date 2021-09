Białoruska lekkoatletka chce do naszej reprezentacji: Ubiegam się o polskie obywatelstwo

W rozmowie z niemiecką gazetą „Welt am Sonntag” Kryscina Cimanouska poinformowała, że złożyła wniosek o polskie obywatelstwo. – Po dopełnieniu formalności zamierzam jak najszybciej występować dla polskiej reprezentacji – powiedziała białoruska lekkoatletka. Cały wywiad ukaże się w w niedzielnym wydaniu tygodnika.

Kryscina Cimanouska oznajmiła, że złożyła już wszystkie pożądane dokumenty. – Nie żałuję tego kroku. Uważam, że zachowałam się przyzwoicie i wybrałam odpowiednią drogę – zapewnia na łamach niemieckiej gazety „Welt am Sonntag”.



4 sierpnia zawodniczka przyleciała do Warszawy, gdzie przebywa do dziś.





„Przed naszymi drzwiami stoi sześciu ochroniarzy”

Cimanouska nie ukrywa, że od tej chwili jej życie się całkowicie zmieniło. –Przed naszymi drzwiami stoi sześciu ochroniarzy – opowiada sportsmenka. Podkreśliła, że „na razie wychodzimy jedynie do urzędów i lekarzy”. Nie wykluczyła powrotu do swojej ojczyzny w – jak to ujęła – „lepszych czasach”.24-letnia sprinterka miała startować na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ale została wycofana przez swój komitet, gdy ośmieliła się publicznie skrytykować kilka jego decyzji.gdyż – jak sama podkreśliła – władze w Mińsku wywierały presję i próbowały ją siłą ściągnąć z Japonii.