Stuhr straszy rzekomą nietolerancją Polaków. Mocna odpowiedź Klepackiej

Aktor Maciej Stuhr zarzucił polskim kibicom nietolerancję oraz rasizm podczas meczu z Anglią na Stadionie Narodowym. Odpowiedziała mu windsurferka Zofia Klepacka, wypominając między innymi działania służb za rządów Platformy Obywatelskiej.

Przed meczem z Polakami piłkarze reprezentacji Anglii przyklękli, co jest jednym z elementów kampanii sprzeciwu wobec prześladowań osób czarnoskórych. Spotkało się to z buczeniem dochodzącym z trybun.



Polscy piłkarze nie uklękli, natomiast kapitan naszej drużyny narodowej Robert Lewandowski wskazał na napis „UEFA Respect”, symbolizujący prowadzoną przez federację piłkarską kampanię przeciwko rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji.



Stuhr w ostrych słowach skomentował postawę polskich kibiców. „Polscy kibice wygwizdali antyrasistowską akcję. Nie »nie poparli«. Wygwizdali. Przez pierwsze lata rządów PiS-u, pierwsze, drugie i trzecie afery, nepotyzmy, łamanie praw i norm, myślałem, że to jakaś pomyłka, że suweren jest po prostu niedoinformowany i zaraz, jak wszystko wyjdzie na jaw, to się to musi rozlecieć. Dziś już tak nie myślę. Po prostu tacy jesteśmy i tego chcemy” – napisał na Facebooku.





Stuhr tropi nienawiść

źródło: Pomponik.pl, Tysol.pl, FB

„Nie szczepimy się, nienawidzimy czarnych, Żydów i pedałów, nie chcemy pomagać innym, gardzimy nauką, sztuką, prawem. Mamy w du*ie trójpodział władzy i wolne media. Po prostu nic, ale to nic nas to nie obchodzi. A cała reszta (mniejszość) może się z tym a) pogodzić, b) wyjechać, c) żyć w rozpaczy i depresji. To obecnie dla większości Polski nie ma zresztą właściwie żadnego znaczenia. PS: Myślę, że wyjdziemy z UE. To nie jest dla nas miejsce” – ocenił aktor.Odpowiedziała mu Klepacka, która wielokrotnie podkreślała, że jest za tradycyjnym modelem rodziny i ma poglądy konserwatywne. „Panie Macieju, to za rządów Platformy łamano prawa człowieka, tak dla przypomnienia. Słynna akcja »widelec« Schetyny i Tuska... Wielu moich kolegów zamknięto!– napisała w mediach społecznościowych.Windsurferka zasugerowała także Stuhrowi, żeby się doszkolił z wiedzy o historii Polski, bo – przekonuje – jego stwierdzenia całkowicie nijak się mają do rzeczywistości.„Jeśli chodzi o Żydów, to chyba Pan musi nadrobić lekcję historii. Tysiąc lat w Polsce mieszkali.. Przypomnę statki w czasie II wojny światowej, które pływały z Żydami na pokładzie, odbijając się od wielkich mocarstw. Nikt nie wyciągnął ręki. Po raporcie Pileckiego jakoś też nikt się nie rzucił do pomocy. I Pan mówi, że nie lubimy Żydów?” – dopytywała. „A może tak przestać narzekać i zrobić coś dla swojej Ojczyzny?” – zasugerowała Klepacka.