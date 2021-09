Europoseł PiS poważnie chory. „Mam już problemy z mówieniem, trudno mi chodzić”

Witold Waszczykowski poważnie chory. Były minister spraw zagranicznych, europoseł PiS cierpi na polineuropatię. Objawia się ona m.in. drętwieniem, mrowieniem i bólem kończyn, a w konsekwencji niedowładem nóg.

„Pojawiły się też problemy z mówieniem, czasem wypadają rzeczy z ręki. Nie ma szans raczej na poprawę. Nadzieja jest taka, że to się skończy parkinsonem, a nie alzheimerem” – powiedział Właszczykowski w rozmowie z „Super Expressem”.



„Po wyjściu ze szpitala okazało się, że bezwład nóg jest podtrzymywany i neurochirurg uznał, żebym się przebadał pod kątem polineuropatii. I okazało się, że ją mam. I zaczęło się szukanie przyczyn. A tych może być mnóstwo, jak choćby borelioza, czy cukrzyca, ale te choroby wykluczono. Jedyne co znaleziono to drastycznie niski poziom witaminy B12 w organizmie. Dostałem serię zastrzyków i w dalszym ciągu trwa poszukiwanie przyczyn. Przechodzę rezonansy i czekam” – powiedział.



„Mam wsparcie wśród najbliższych. Ta choroba objawia się bezwładnością kończyn, mam też już problemy z mówieniem, trudno mi chodzić, czasem wypadają rzeczy z ręki” – dodał.

