Nielegalni migranci szturmują granicę z Polską. Straż Graniczna podała liczby

Minionej doby Straż Graniczna odnotowała 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 10 nielegalnych imigrantów – po pięciu obywateli Iraku i Afganistanu – poinformowała w sobotę Straż Graniczna.

Pogranicznicy przekazali również, że w piątek zatrzymano 10 cudzoziemców za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy. Wśród zatrzymanych jest trzech obywateli Gruzji, po dwóch obywateli Niemiec, Iraku i Ukrainy oraz obywatel Afganistanu. Wskazano, że grozi im kara pozbawienia wolności do 8 lat.



Cudzoziemcom, którzy pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy, wydawana jest decyzja zobowiązująca do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48 godzin. Dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat.



W czwartek na całym odcinku granicy z Białorusią odnotowano 298 próby nielegalnego przekroczenia granicy i zatrzymano trzech nielegalnych imigrantów z Iraku.

#wieszwiecej Polub nas

����„Stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia”

Jeżeli w grę wchodzi bezpieczeństwo Polski i Polaków będziemy twardzi❗️#funkcjonariuszeStrażyGranicznej pic.twitter.com/mTeiY9cW7q — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 11, 2021

źródło: Straż Graniczna, PAP

Straż Graniczna opublikowała w sobotę na Twitterze nagranie i przypomniała swoje motto: „Stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia”. „Jeżeli w grę wchodzi bezpieczeństwo Polski i Polaków będziemy twardzi” – zadeklarowano.Od 2 września w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.Przedstawiciele rządu uzasadniają konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi „wojnę hybrydową” oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad, które rozpoczęły się 10 września.