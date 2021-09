Miller o Czarzastym: Kłamie z wdziękiem Łukaszenki

„Zachowuje się obrzydliwie”, „kłamie z wdziękiem Łukaszenki” – takimi słowami scharakteryzował były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego.

– Włodzimierz Czarzasty zachowuje się obrzydliwie, traktuje Nową Lewicę jako swoją prywatną partię, zawiesza, usuwa, obraża, kłamie z wdziękiem właśnie Łukaszenki i jest całkowicie odpowiedzialny za to co w tej chwili się dzieje i za to, że Lewica znajduje się w takiej fazie drgawek. Mam nadzieję, że to nie są drgawki przedśmiertne – mówił w Polsacie News Miller.



Portal Niezależna.pl zwraca uwagę, że konflikt między byłym a obecnym przywódcą Lewicy trwa od dawna. Kilka tygodni temu były premier zarzucił Czarzastemu „eliminację wszystkich, których podejrzewa o inne zdanie”. Nazwał go też „produktem PiS-u”. Dowodził, że idolem polityka jest Jarosław Kaczyński, a partia, którą buduje to „Prywatna Partia Czarzastego – PPC”.



Konflikt w Lewicy nasilił się po głosowaniu w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, który zyskał poparcie części posłów tego klubu. Jego przeciwnicy zarzucali partyjnym kolegom sprzyjanie Prawu i Sprawiedliwości.



W lipcu Czarzasty zdecydował o zawieszeniu części członków zarządu Nowej Lewicy w dniu posiedzenia zarządu, kiedy podejmowano decyzję o utworzeniu w Nowej Lewicy dwóch frakcji – czemu sprzeciwiali się zawieszeni. Mają to być frakcje SLD oraz Wiosny Roberta Biedronia. Decyzja o zawieszeniu wywołała liczne krytyczne komentarze w środowisku lewicowym.

