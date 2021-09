Gwiazdor winny próby zabójstwa akupunkturystki. Twierdził, że tropiła go rosyjska mafia

Były futbolista amerykański z ligi NFL Justin Bannan został uznany winnym próby zabójstwa i napaści pierwszego stopnia za postrzelenie kobiety. Grozi mu od 16 do 48 lat więzienia.

Do incydentu doszło w Boulder w amerykańskim stanie Kolorado w 2019 roku. 42-letni Bannan został oskarżony o to, że postrzelił akupunkturystkę Ashley Marie w ramię po tym gdy otworzyła ona swój zakład w budynku, który częściowo należał do sportowca.



Bannan tłumaczył policji, że ukrywał się przed rosyjską mafią i schronił się przed zabójcami w salonie Marie. Znaleziono przy nim zwinięty banknot 20-dolarowy z kokainą.



Podczas przesłuchań były sportowiec zapewniał, że jest niewinny. Przekonywał, że jest niepoczytalny, co miałoby być efektem urazów głowy, których nabawił się wyczynowo uprawiając sport. Zdaniem prokuratury Bannan nie był w momencie postrzelenia kobiety niepoczytalny, tylko pod wpływem narkotyków.

źródło: „USA Today”

42-latek nie zeznawał przed sądem, który w piątek uznał go winnym próby zabójstwa i napaści pierwszego stopnia. Grozi mu od 16 do 48 lat więzienia. Wyrok zostanie ogłoszony w listopadzie.Justin Bannan trafił do ligiw 2002, wybrany w piątej rundzie draftu przez Buffalo Bills. Podczas 12-letniej kariery grał też dla Baltimore Ravens, Denver Broncos, St. Louis Rams i Detroit Lions.