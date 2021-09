Rosja. Osoby popierające Nawalnego usunięte z koncertu z udziałem Putina

Do zaplanowanego w Moskwie koncertu z okazji Dnia Miasta nie dopuszczono 13 osób, w tym członków ekipy reżyserów i zespołów muzycznych, ponieważ ich nazwiska były w bazie danych zwolenników opozycjonisty Aleksieja Nawalnego – podał w sobotę portal OWD-Info.

Listę uczestników sprawdzała Federalna Służba Ochrony (FSO) – odpowiadająca za bezpieczeństwo urzędników państwowych. Na koncert mają bowiem przyjechać prezydent Władimir Putin i mer Moskwy Siergiej Sobianin. Po kontroli FSO oddała organizatorom listę osób dopuszczonych do koncertu. Okazało się, że wykreślono niektórych muzyków i reżyserów – wskazał OWD Info.



Według portalu powodem była obecność nazwisk tych osób w bazie danych zwolenników Nawalnego i udział niektórych z nich w demonstracjach.



Wiosną bieżącego roku hakerzy włamali się do bazy danych osób, które rejestrowały się na specjalnej stronie internetowej utworzonej przez współpracowników Nawalnego. W sierpniu media niezależne podały, że do osób, których nazwiska były w bazie przychodzą teraz funkcjonariusze policji, żądając objaśnień i proponując złożenie skargi na Nawalnego.



Aleksiej Nawalny, przeciwnik prezydenta Putina odsiaduje wyrok 2,5 roku kolonii karnej za rzekome malwersacje finansowe. Wcześniej dochodziło do prób zamachu na jego życie.

