Prezydent w rocznicę Porozumienia Katowickiego: To był wielki czas

To był wielki czas pod względem ducha i skutków, które przyniósł, czyli suwerennej, niepodległej, wolnej Polski, która dziś walczy o swoją pozycję, która Jej się należy – powiedział prezydent Andrzej Duda do uczestników strajków, które doprowadziły 41 lat temu do podpisania Porozumienia Katowickiego. – Jestem tutaj, byście Państwo wiedzieli, że to pokolenie, dla którego walczyliście pamięta i oddaje Wam głęboką cześć – podkreślił. – Mimo prześladowań, mimo śmierci – bo nigdy nie zapomnimy ofiary bł. ks. Jerzego Popiełuszki, górników z Kopalni Wujek i wszystkich zamordowanych – przetrwaliście, by mógł przyjść rok '89 i późniejsze lata – zaznaczył.

