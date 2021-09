Załamanie pogody. Gdzie burze z gradem? [PROGNOZA]

W niedzielę i poniedziałek w wielu regionach kraju spodziewane są burze, także z gradem. Temperatura jeszcze dość wysoka, nawet do 25 stopni Celsjusza.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą słabe wyże z centrami nad zachodnią Rosją, Rumunią, Niemcami i Wielką Brytanią. Ośrodki niżowe znajdują się nad Skandynawią i Morzem Śródziemnym. Polska będzie pod wpływem płytkiej zatoki związanej z niżem nad Skandynawią. Od centrum kraju na południowy wschód będzie przemieszczał się front okluzji. Z zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.



W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie kraju również rozpogodzenia. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 na zachodzie do 25 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, chłodniej na Podlasiu, wybrzeżu i w rejonach podgórskich, od 19 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na wybrzeżu porywisty, przeważnie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/godz.





IMGW: lokalne mgły

#wieszwiecej Polub nas

(fot. IMGW)

źródło: pap

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, po północy stopniowo zanikające. Początkowo na południowym wschodzie również burze. Lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni, na wybrzeżu do 17 stopni, w rejonach podgórskich Karpat od 5 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na wybrzeżu dość silny i porywisty, zachodni.W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, na południu Małopolski i Podkarpacia możliwe burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów wdo 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 na północy do 23 stopni na południu, na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/godz.W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. Lokalnie możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W trakcie burz porywy wiatru do 60 km/godz.W nocy z niedzieli na poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna około 13 stopni. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.