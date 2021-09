Upuścili trumnę z ciałem zmarłej. Wszystko na oczach żałobników

Niecodzienna sytuacja podczas pogrzebu. Pracownicy firmy pogrzebowej upuścili trumnę z ciałem zmarłej na oczach żałobników. Co gorsza, miała ona spaść jeszcze ze schodów.

Sytuacja miała miejsce w ubiegły piątek w Tarnobrzegu, gdy trumna była wnoszona do kościoła.



Jak informuje portal „Nowiny24”, tłumy żałobników przyszły pożegnać zmarłą 39-latkę, która przegrała walkę z chorobą.



„Pracownicy firmy pogrzebowej upuścili trumnę z ciałem i trumna zsunęła się ze schodów prowadzących do kościoła. Tam są raptem ze dwa czy trzy schodki i nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby do tego doszło na schodach do kościoła na Serbinowie, bo tam chyba ze trzydzieści stopni jest, więc trumna roztrzaskałaby się na kawałki” – powiedział portalowi jeden z rozmówców.



Z kolei według innego rozmówcy, jeden z mężczyzn trzymających trumnę potknął się i stracił równowagę. „Wszyscy byli w szoku, nawet trudno sobie wyobrazić, co musieli czuć najbliżsi zmarłej. Niewiele brakło, żeby jej mąż doskoczył do tych gości. Naprawdę to było wstrząsające, w głowie się nie mieści” – powiedział.



Co więcej, po ceremoni pożegnania zmarłej, pracownicy firmy pogrzebowej mieli rozdawać ulotki zachęcające do skorzystania usług zakładu.





