Premier: Cieszę się, że relacje polsko-niemieckie są bardzo silne

Cieszę się, że relacje polsko-niemieckie są bardzo silne – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej przed Pałacem na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, gdzie w sobotę rozmawiali szefowie rządów Polski i Niemiec. Dodał, że z kanclerz Angelą Merkel rozmawiał między innymi o bezpieczeństwie narodowym.

Dzisiejsze spotkanie to okazja do podsumowania ostatnich 16 lat, ale także do zarysowania przyszłości, do dyskusji o kluczowych tematach na przyszłość – wskazał Mateusz Morawiecki. – Kiedy Pani Angela Merkel zaczynała być kanclerzem, to zaznaczała że Polska powinna być wysoko na agendzie – przypomniał.



Szef polskiego rządu wskazał, że wśród tematów były między innymi gazociąg Nord Stream 2 oraz kryzys migracyjny na granicy z Białorusią.



– Cieszę się, że polsko-niemieckie relacje są rzeczywiście bardzo silne, że mamy wiele interesów, nie tylko w Unii Europejskiej. Omówiliśmy dzisiaj także wiele strategicznych i geopolitycznych tematów – powiedział premier. – Zgodziliśmy się, że musimy bronić przemysłu europejskiego.





Kwestia bezpieczeństwa

#wieszwiecej Polub nas

Morawiecki: Polska ma swoje własne interesy Polski Ład będzie korzystny dla całego społeczeństwa; chcę być dzisiaj premierem klasy średniej: tych, którzy w pocie czoła łącza koniec z końcem,... zobacz więcej

– Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie narodowym, ale również o rocznicy ataku na World Trade Center i ze współczuciem odnosimy się do tej sytuacji – dodał Morawiecki. – W ostatnich kilku tygodniach sytuacja dramatycznie się zmieniła w związku z sytuacją w Afganistanie. Obserwujemy przesunięcie się pewnych akcentów politycznych w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego – podkreślił.Premier oświadczył, że przedstawił kanclerz Merkel polską wizję Wspólnoty. –– wyjaśnił. – Unia musi być silna, musi wzmacniać się na polu zdolności do odstraszania potencjalnych agresorów – zaznaczył.– Mówiąc o współpracy międzynarodowej, wiele czasu poświęciliśmy obecnej sytuacji dotyczącej współpracy z Rosją oraz działań na granicy z Białorusią. Znacząco zbliżamy swoje stanowiska względem obecnej sytuacji geopolitycznej – przyznał. Przypomniał, że Polska kilka tygodni temu a Niemcy kilka dni temu padły ofiarą ataku cyberprzestępców, ataku cyfrowego. – Zaatakowano ważne obszary naszego systemu gospodarczo-politycznego – wskazał.– Poświęciliśmy wiele czasu naszemu wschodniemu sąsiadowi – Rosji. Opowiedziałem pani kanclerz co dzieje się na naszej polsko-białoruskiej granicy. Mamy pełne wsparcie Komisji Europejskiej i Rządu niemieckiego, aby bronić Europy przed nielegalną imigracją – dodał premier Morawiecki.

Merkel: Widzimy ataki hybrydowe

teraz odtwarzane Kanclerz Merkel: Europa musi robić więcej na rzecz swojego bezpieczeństwa

źródło: TVP Info

Kanclerz Merkel przyznała, że „Europa musi robić więcej na rzecz swojego bezpieczeństwa”. – Musimy odpierać cyberataki. Widzimy ataki hybrydowe, środki nacisku w postaci uchodźców. Trzeba chronić zewnętrznych granic– przyznała. – Angażuję się, by spory w kwestii praworządności rozwiązywać za pomocą dialogu. Istnieją możliwości poczynienia postępów w tej kwestii – oceniła.Szefowa niemieckiego rządu podkreśliła także, że „polsko-niemieckie partnerstwo gospodarcze jest ważne”. –– zaznaczyła.Poruszyła także kwestię transformacji energetycznej. – To wyzwanie dla Polski jest większe niż dla innych krajów. Ważne, by realizując pakiet „Fit for 55” zachować miejsca pracy, zaufanie społeczne – przyznała.Mówiąc o relacjach z Ukrainą wskazała, że „naszym celem jest to, by Ukraina – po wygaśnięciu obecnej umowy – pozostała krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu”.