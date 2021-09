Skandal w Holandii. Kolejna polityk przechodzi do lobbingu

Była posłanka holenderskiej liberalnej partii VVD premiera Marka Ruttego została lobbystką przemysłu hazardowego. Helma Lodders była zaangażowana w parlamencie w prace nad ustawą o grach losowych.

Helma Lodders została prezesem Licencjonowanych Dostawców Gier Online (VNLOK) – informuje dziennik „De Volkskrant”. To nowe stowarzyszenie branżowe pięciu dostawców gier losowych online.



Gazeta przypomina, że jeszcze do niedawna była posłanka zajmowała się w parlamencie sprawami gier losowych i hazardu.



Sprawa wywołała duże zainteresowanie mediów, bo to kolejna polityk współrządzącej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera Marka Ruttego, która porzuciła w ostatnich dniach politykę na rzecz lukratywnego stanowiska w lobbingu.

#wieszwiecej Polub nas

W ubiegłym tygodniu z funkcji zrezygnowała minister infrastruktury i gospodarki wodnej Cora van Nieuwenhuizen . Od 1 października obejmie funkcję szefowej Vereniging Energie-Nederland, stowarzyszenia branży firm energetycznych, takich jak Shell, RWE, Vattenfall, BP czy Gazprom.W nowym miejscu pracy ma zarabiać, według dziennika „De Telegraaf”, ćwierć miliona euro miesięcznie.

Apele o zaostrzenie przepisów

źródło: pap

W efekcie w ostatnich daniach zarówno opozycja jak i część partii koalicyjnych opowiedziała się za zaostrzeniem przepisów. Partia Pracy (PvdA), Partia Socjalistyczna (SP), prawicowa JA21 i koalicyjni socjalliberałowie (D66) chcą, aby byłych ministrów obowiązywały podobne zasady, jak byłych europosłów.Europarlamentarzyści nie mogą pracować w branży, jaką zajmowali się w Parlamencie Europejskim przez 18 miesięcy po wygaśnięciu mandatu.