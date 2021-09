„Ściślejsza integracja to ślepa uliczka”. Wywiad z Morawieckim w niemieckim dzienniku

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie, zgodnie z wyrokiem TSUE, rozwiązana – wynika ze słów premiera Mateusza Morawieckiego dla niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, który ukazał się w sobotnim wydaniu gazety, w dniu, w którym kanclerz Angela Merkel przybywa z wizytą do Warszawy. Szef polskiego rządu komentuje też sytuację na granicy z Białorusią i stanowczo wypowiada się nt. dalszej integracji europejskiej.

Premier zaznaczył, że obecne wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy są próbą ataku na nie, usiłowaniem wprowadzenia destabilizacji Polski i Unii. Dlatego odpowiedzią polskiego rządu w celu zapanowania nad sytuacją było wprowadzenie stanu wyjątkowego na trzykilometrowym pasie przygranicznym. W ciągu jednego dnia jest to wciąż ponad 100 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi.





Kryzys migracyjny i Zapad-2021

Morawiecki: Jeśli UE ma przetrwać...

Jak zaznaczył premier Morawiecki, ściśle współpracuje on w tej sprawie z szefami rządów Litwy i Łotwy. „Musimy i chcemy zabezpieczyć wschodnią granicę Unii nawet przy zwiększonym nacisku migracyjnym. Sytuacja jest tym bardziej napięta, że po drugiej stronie granicy rozpoczęły się właśnie rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2021” – zaznaczył szef polskiego rządu.Na pytanie dotyczące relokacji migrantów w obrębie UE premier stwierdził, że Polska chce w tej sprawie zachować suwerenność – zgodnie z uchwałą Rady Europejskiej z czerwca 2018 r., mówiącą, że nie będzie relokacji przymusowych.W kwestii dotyczącej „sporu o praworządność” z Brukselą, premier stwierdził, że, a wszystkie zmiany dokonywane są na drodze legislacyjnej. „Sądownictwo w Polsce, które jeszcze długo po 1989 roku miało charakter postkomunistyczny, wymaga reform. IPremier odniósł się też do kwestii odmowy wypłacenia przez KE Polsce i Węgrom pieniędzy z Funduszu Odbudowy. „Nie może być żadnego związku między Funduszem Odbudowy a naszą reformą wymiaru sprawiedliwości. Mówiła o tym także komisarz Jourova” – stwierdził premier Morawiecki. „Fundusz ma swoje jasne reguły. Bruksela powinna się ich trzymać, jeśli chce działać w duchu prawa” – dodał.

Co do przyszłości Unii Europejskiej, premier wyraził opinię, że „jeśli Unia ma przetrwać, jeśli ma być silna, to musi być Unią suwerennych państw, Europą ojczyzn, szanujących swoje tradycje i kultury. Ale zarazem powinna bardzo ściśle współpracować gospodarczo i mieć prawdziwą europejską armię, która potrafiłaby obronić Europę od południa, wschodu i północy”.





Spotkanie Merkel – Morawiecki 11 września

źródło: „FAZ”, PAP, dw.com

Premier na zakończenie rozmowy został też zapytany o planowaną na sobotę wizytę w Warszawie kanclerz Angeli Merkel. Jego zdaniem od 2005 roku, gdy „kanclerz powiedziała, że dobre stosunki z Polską, tak samo jak z Francją, są elementem niemieckiej racji stanu (...), od tego czasu Polska stała się jednym z najważniejszych partnerów Niemiec, piątym co do wielkości jako partner handlowy, a nawet trzecim pod względem importu do Niemiec w pierwszym kwartale 2021 roku”.Premier zaznaczył, że Polska widzi niedomagania, jeśli chodzi o nauczanie języka polskiego i o status mniejszości dla Polaków mieszkających w Niemczech, odebrany za czasów nazistowskich. „W tych sprawach oczekiwalibyśmy zmian” – podkreślił premier na zakończenie.