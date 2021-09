Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Sprawdź, co przygotowała TVP

W niedzielę 12 września o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Transmisję uroczystości będzie można zobaczyć w: TVP1, TVP Polonia, TVP Wilno oraz TVP Info.

Z okazji beatyfikacji anteny Telewizji Polskiej przygotowały dedykowaną ofertę programową, która przybliży postać kardynała Stefana oraz Matki Róży Czackiej, niewidomej zakonnicy, filantropki i opiekunki ludzi ociemniałych. W ofercie nie zabraknie filmów dokumentalnych, relacji na żywo z miejsc wydarzeń oraz reportaży.



12 września TVP1 zaprasza też na koncert „Ten zwycięża, kto miłuje”, który został zrealizowany przy współpracy z Katolicką Agencją Informacyjną.



Co TVP przygotowała na beatyfikacyjny weekend?





TVP1

Filmowa opowieść o wybitnym człowieku i duchownym – kardynale Stefanie Wyszyńskim, jego życiu osobistym, religijnym oraz inicjatywach duszpasterskich. Film przedstawia również, w kontekście totalitaryzmu XX wieku, sytuację społeczno-polityczną Kościoła katolickiego w czasach komunizmu oraz prezentuje kulisy niezłomnej postawy kardynała Wyszyńskiego.Reżyseria: Tomasz KamińskiFilm dokumentalny poświęcony błogosławionej Elżbiecie Róży Czackiej, która swoje życie poświęciła opiece nad osobami Niewidomymi.Reżyseria: Piotr KotW przeddzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, wygłosi orędzie i skieruje zaproszenie do Polaków w Polsce i za granicą do uczestnictwa w uroczystej Mszy beatyfikacyjnej.Jednym z pierwszych cudów przypisywanych kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu było uzdrowienie 19-letniej nowicjuszki. Lekarze nie gwarantowali wyleczenia. W tym czasie siostry z zakonu, rozpoczęły modlitwy do Prymasa Wyszyńskiego o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia siostry.Reżyseria: Jacek Tarasiuk

Transmisja z uroczystości beatyfikacyjnych – 12 września, TVP1, TVP Polonia, TVP Info godz. 12:00 (na żywo)



Uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Obecna będzie również delegacja z Watykanu, przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy oraz członkowie Konferencji Episkopatu Polski. W koncelebrze Mszy św. beatyfikacyjnej wezmą udział przedstawiciele duchownych z poszczególnych diecezji w Polsce.



„Ten zwycięża, kto miłuje” (koncert) – 12 września, TVP1 godz. 20:15, TVP Polonia godz.20:15 oraz TVP Kultura godz. 23:10



Uroczysty koncert z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Wydarzenie uświetnią występy: Natalii Kukulskiej, Kasi Moś, Olgi Szomańskiej, Alicji Szemplińskiej, Dariusza Malejonka, Tomasza Szczepanika i Sebastiana Karpiela-Bułecki oraz śpiewających dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Podczas koncertu nie zabraknie treści biograficznych i wspomnień. Koncert poprowadzą: Ida Nowakowska-Herndon i Tomasz Wolny.



„Jako w niebie, tak i w Komańczy” – 12 września, TVP1 godz. 21:25 oraz TVP Dokument godz. 22:50



Fabularyzowany dokument przedstawiający historię internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Wyszyński został aresztowany w 1953 roku i przez trzy lata przebywał w odosobnieniu. Zgodnie z zamysłem komunistów tamtejszy klasztor sióstr Nazaretanek miał być miejscem zupełnej izolacji Prymasa od świata zewnętrznego. Stało się inaczej. Komańcza była miejscem niezwykłych spotkań duchownego m.in. ze swoim ojcem Stanisławem oraz Marią Okońską, założycielką słynnych „ósemek”. To właśnie w Komańczy Wyszyński napisał dzieło swojego życia: „Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”.



Reżyseria: Maciej Wójcik, Bogdan Miszczak



„Widzieć w ciemności” – 12 września, TVP1 godz. 22:25



Siostra Róża Elżbieta Matka Czacka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Stworzyła miejsce niezwykłe na mapie Polski – Laski, ośrodek formacji duchowej Sióstr i polskiej inteligencji, ale przede wszystkim miejsce, w którym pomaga się, ucząc osoby niewidome. Z okazji Beatyfikacji powstał film dokumentalny o tym niezwykłym miejscu, jego wychowankach, ale przede wszystkim o Róży Czackiej.





TVP2

TVP INFO

TVP Dokument

W „Rodzinnym Ekspresie” porozmawiamy o wyjątkowym życiu s. Róży Czackiej. Prowadzący – Rafał PatyraLata życia Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego przypadły na burzliwy okres w dziejach narodu polskiego. Duchowny zasłynął nie tylko jako wybitny członek Kościoła katolickiego, ale także jako działacz i obrońca praw człowieka. Dokument przybliża zasługi Prymasa Tysiąclecia w kontekście społecznym i historycznym XX wieku, przypomina także najważniejsze z jego nauk.Reżyseria - Jacek TarasiukReportaż wspomnieniowy o kardynale Stefanie Wyszyńskim, który ukazuje postać Prymasa w zwykłych relacjach z wiernymi i pracownikami. Opisuje działalność kardynała podczas jego posługi kapłańskiej oraz przedstawia niepublikowane dotąd materiały z wizytacji Prymasa w Michalczewie koło Warki. Autor: Paulina Moroza, TVP INFOW końcówce lat 60. pomiędzy Kościołem katolickim i jego hierarchią a aparatem partyjnym na czele z Władysławem Gomułką doszło do tak zwanej walki o rząd dusz. Władze PRL sięgały po wszelkie możliwe środki, by w 1966 roku przyćmić kościelne obchody 1000-lecia chrztu Polski. Na tle tej rywalizacji możemy obserwować rozkwit muzyki, popularnie zwanej bigbitem. Choć zwykło się uważać, że był to wyraz buntu polskiej młodzieży, to już dzisiaj wiemy, że władze kontrolowały wszelkie przejawy twórczości. Wielokrotnie młodzi muzycy musieli wchodzić w relacje ze strukturami państwa, a obieg kultury był w pełni koncesjonowany przez państwo. Prawdziwy bunt w muzyce nadszedł dopiero w latach 80.Reżyseria – Piotr Kuciński

TVP Historia oraz internetowy kanał TVP HISTORIA 2

, odc. 40. „Kardynał Stefan Wyszyński” – 11 września, TVP Historia godz. 19:00, TVP Historia 2 godz. 19:05Uczestnicy teleturnieju będą musieli wykazać się wiedzą na temat życia i nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego.