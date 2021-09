Resort zdrowia podliczył koszty postulatów medyków. Znamy kwoty

Na sobotę na godz. 12 w Warszawie zaplanowano protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Manifestujący przejdą z pl. Krasińskich przed Sejm i Kancelarię Premiera. Zapowiadają, że przed kancelarią powstanie „białe miasteczko”. Domagają się m.in. podwyżek wynagrodzenia. Do rozmów na wtorek zaprosił medyków minister zdrowia Adam Niedzielski. Resort wyliczył, że łączny koszt postulatów w przyszłym roku to 104,7 mld zł.

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia obejmują: natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.





Protest medyków. Czego żądają?

Zmiana mediany nominalnych przychodów brutto zawodów medycznych👇 pic.twitter.com/4C4CYITSGv — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 11, 2021

Niedzielski zaprasza na kolejne rozmowy

Minister zdrowia @a_niedzielski zaprasza @protestmedykow do rozmów w oparciu o konkretne szacunki dotyczące złożonych postulatów. pic.twitter.com/ytl7XqLUbg — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 11, 2021

źródło: pap

„Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprasza protestujących medyków do rozmów w oparciu o konkretne szacunki dotyczące złożonych postulatów” – czytamy w sobotnim wpisie MZ na Twitterze.Według szacunku, jak wynika z załączonego na Twitterze pisma, pierwszy z postulatów –. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego to – zdaniem resortu – koszt 1,3 mld zł w tym roku i 5,2 mld zł w przyszłym roku.Medycy domagają się też wprowadzenia urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, co według MZ będzie kosztować 1 mld zł w tym i 4 mld zł w przyszłym roku, oraz rezygnacji z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym umożliwieniu kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego obecnym zawodom, czego koszt oszacowano na 0,5 mld zł w przyszłym roku.Spełnienie postulatów w tym roku kosztowałoby – zdaniem resortu – łącznie 26,05 mld zł i 104,7 mld zł w przyszłym roku.Jak podało MZ, minister zdrowia zaprosił Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy na spotkanie we wtorek o 14 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. „Mam nadzieję, że zechcą państwo podjąć merytoryczną dyskusję nad doprecyzowaniem postulatów przekazanych 9 września” – czytamy w piśmie zamieszczonym przez resort zdrowia na Twitterze.