Morawiecki: Polska ma swoje własne interesy

Polski Ład będzie korzystny dla całego społeczeństwa; chcę być dzisiaj premierem klasy średniej: tych, którzy w pocie czoła łącza koniec z końcem, zarabiają średnią, dwie czy więcej średnich krajowych – podkreślił w rozmowie z „Faktem” premier Mateusz Morawiecki.

Premier pytany, czy rząd ma pomysł na rozwiązanie sytuacji protestujących ratowników medycznych, odparł: „Tak, jesteśmy cały czas w dialogu”. Dodał że rozmowy nie są łatwe. „Środowiska medyczne parę lat temu w swoim proteście domagały się, aby poziom wydatków na służbę zdrowia wynosił 6,8 procent. My proponujemy 7 procent” – zaznaczył.





Kiedy unijne fundusze?

Premier przeciwny obowiązkowym szczepieniom

Na pytanie, kiedy Polska otrzyma środki z unijnego funduszu odbudowy, szef rządu odpowiedział, że. Podkreślił, że rząd „ruszył” z programem Polski Ład.Na uwagę, że unijni komisarze sugerowali ostatnio, że środki dla Polski mogą zostać zablokowane, Morawiecki stwierdził, że „jest przyzwyczajony do krytycznych komentarzy” i że „to jest cecha charakterystyczna suwerennej polityki”. „Polska ma swoje własne interesy. My nie będziemy się kierować interesami i wyobrażeniami innych o tym, jak sytuacja w Polsce powinna wyglądać” – oświadczył.Pytany czy jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19, stwierdził, że obecnie nie można ludzi do tego zmuszać. Podkreślił jednocześnie, że jest gorącym zwolennikiem szczepień.Premier mówił też o. „Zgadzam się, że dla emerytów potrzebne jest największe wsparcie, dlatego je wypracowaliśmy. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy proces legislacyjny, dotyczący emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł. – zapewnił szef rządu.

Co z inflacją?

Na uwagę, że w Polsce jest bardzo szybko rosnąca inflacja, która według danych GUS wyniosła w lipcu już 5 proc., premier powiedział, że to go martwi. „Liczę na to, że zgodnie z analizami Banku Centralnego zacznie ona niedługo opadać” – oświadczył szef rządu.Dodał też, że po drugiej stronie są rolnicy, dla których wzrost cen np. pszenicy, kukurydzy, rzepaku czy mleka jest korzystny. „W związku z tym jest to miecz obusieczny. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników oznaczałoby to niezwykle trudny czas, a w ten sposób przynajmniej po stronie rolnictwa (...) mamy sytuację inną. Tak chcemy też pomóc emerytom, zwiększając ich dochody netto” – powiedział Mateusz Morawiecki.