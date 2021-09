Prezydent USA Joe Biden oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku oraz uczestnikom akcji ratunkowej. W przesłaniu wideo opublikowanym przez Biały Dom Biden przekazał wyrazy współczucia rodzinom zabitych. Chwalił też heroizm i jedność Amerykanów, jaka zapanowała.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przypomniał, że w atakach z 11 września zginęło 2977 osób z ponad 90 krajów, a tysiące osób zostały ranne. Biden zwrócił się do rodzin ofiar. „Ameryka i świat upamiętniają Was oraz Waszych bliskich. Oddajemy hołd wszystkim, który ryzykowali życiem minuty, godziny, miesiące i lata po zamachach” – mówił.



Biden przypomniał, że po zamachach świat zobaczył heroizm strażaków, policjantów, medyków i innych uczestników akcji ratunkowej. „Ujrzeliśmy także coś bardzo rzadkiego – prawdziwe poczucie jedności narodowej” – mówił amerykański prezydent.





On the eve of the 20th anniversary of the horrific 9/11 attacks, President Biden honors the lives of those we lost and highlights how even at our most vulnerable – unity is our greatest strength.pic.twitter.com/TdVhw9TVpb