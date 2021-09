Francja: Była minister zdrowia objęta dochodzeniem ws. narażania życia ludzi w czasie pandemii

Była minister zdrowia Francji Agnes Buzyn została w piątek przesłuchana i objęta dochodzeniem ws. narażania życia ludzi w czasie pandemii koronawirusa, na razie otrzymała status świadka w sprawie – poinformował w prokurator generalny Trybunału Sprawiedliwości.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Podczas przesłuchania poruszono kilka kwestii, takich jak: brak środków i sprzętu medycznego na początku kryzysu zdrowotnego, noszenie maseczek początkowo uznanych przez władze za niepotrzebne w walce z pandemią.



Buzyn jest pierwszą na świecie minister, która jest objęta dochodzeniem dotyczącym zarządzania podczas pandemii COVID-19.



Pełniła obowiązki szefowej resortu zdrowia od maja 2017 do lutego 2020 roku, kiedy to ustąpiła ze stanowiska pod naciskiem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Była minister wystartowała wówczas w wyborach na stanowisko mer Paryża, ale przegrała ze sprawującą urząd socjalistką Anne Hidalgo.



W styczniu Buzyn została powołana do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie – przypomina Reuters.



Media prognozują, że przesłuchani będą również obecny minister zdrowia Olivier Veran i były premier Edouard Philippe, a samo śledztwo może mieć poważne konsekwencje polityczne dla Macrona, który przygotowuje się do ponownego startu w wyborach prezydenckich w 2022 roku, choć oficjalnie nie zgłosił jeszcze swojej kandydatury.



W połowie października 2020 r. służby przeszukały domy i biura Verana, Philippe'a i byłych członków rządu – w tym Buzyn oraz rzeczniczki rządu Sibeth Ndiaye, a także dyrektora generalnego ds. zdrowia Jerome'a Salomona i dyrektor generalnej ds. zdrowia publicznego Genevieve Chene.